Анализ расходов литовцев: за десятилетие ситуация изменилась

По оценкам эксперта, в случае с Литвой, Польшей, Эстонией и Латвией жители этих стран тратят большую часть своих денег на жилье и еду, а третью позицию занимает транспорт.

Расходы на бытовые нужды колеблются от 14 до 24%, продукты питания - от 15 до 23%, транспорт - от 10 до 17%, отдых - от 7 до 11%, отели и питание - от 3 до 10%, алкоголь и табак - 4-8%.

"В Литве, в частности, люди тратят от 14% до 15% на содержание жилья (аренда, коммунальные услуги, электричество и т. д.), в то время как в Польше этот показатель превышает 20%. Но литовцы тратят на еду гораздо больше, чем поляки - где-то около 23%, в то время как жители Польши тратят на еду на 8% меньше нас, - около 15%", - сказал эксперт, отметив, что расходы на отели и отдых значительно увеличились за десятилетие с 2009 по 2019 год.

"Следует иметь в виду, что в расходы, связанные с отелями, скажем, входят не только расходы литовцев, но и расходы туристов. Конечно, уровень жизни в Литве также улучшается", - сказал Развадаускас.

Литовцы тратят на жилье около 14% доходов, и во многих случаях эти расходы гораздо меньше по сравнению с расходами жителей других западных стран.

"Литовцы немного тратят на жилье. Если сравним со страной в Западной Европе, скажем, Бельгией, Антверпеном, люди тратят там на жилье около 26% своих доходов, а литовцы - едва 14%.

Нам кажется, что мы тратим много, но это не так. Наши зарплаты не высоки, но дело в том, что если человек больше 30% доходов тратит на жилье, это значит, что город или страна дорогие", - сказал он.

Аналитик также напомнил об изменениях в расходах населения Литвы, которые наблюдались в течение 2008-2009 годов, во время кризиса. По его словам, в то время стоимость предметов первой необходимости и услуг резко упала.

"Это развлечения, расходы на отели. Конечно, сейчас все говорят о надвигающемся кризисе, но, вероятно, если он наступит, расходы на развлечения и отели снова резко снизятся. Это может также включать снижение расходов на нужды домашнего хозяйства, электротехнику и тому подобное, что угодно, кроме еды и жилья", - сказал он, отмечая, что падение было чрезвычайно внезапным и произошло быстро.

Специалист заявил, что, по данным Euromonitor International, изменения в расходах населения также позволяют сделать некоторые выводы о предстоящем кризисе.