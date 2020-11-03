Анализ правительства Литвы показал – легкий карантин не дает желаемого результата

Кроме того, похоже и само правительство сомневается в эффективности "легкого карантина". В анализе сказано, что сейчас ситуация в Литве напоминает то, что было в Словакии несколько недель назад, когда в день фиксировали 1500-2000 новых случаев при населении в 5,5 млн. человек.

"После введения "легкого карантина" (как у нас) количество больных росло. В эти выходные они провели пробное массовое тестирование в нескольких районах – за два дня проверили 150 000 человек и выявили 5500 больных. В следующие выходные проверят всех жителей, а еще через неделю повторят тестирование", – сказано в анализе.

Пресс-служба правительства подтвердила Delfi факт проведения такого анализа.

"Анализ провел аналитик канцелярии правительства ЛР, который несколько раз в неделю делает подобные обзоры. Далее информацию передают членам комитета по управлению Covid-19", - сказано в ответе.

Из имеющихся у Delfi данных видно, что количество новых случаев за неделю удваивается, а, например, в прошлый вторник количество даже утроилось. Это подтверждает и официальная статистика Центра регистра: 19 октября было 202 новых случая Covid-19, а 26 октября – 413, 20 октября было 205 новых случаев, а 27 - уже 776.

В анализе есть статистика привозных случаев. Если в марте почти все случаи были привозными, то в октябре их практически не было.

Можно сказать, что с апреля коронавирус в Литве распространяется только за счет местных случаев заболевания. По мере роста количества больных, растет и число пациентов, которым требуется кислородная терапия или искусственная вентиляция легких.

По данным правительства, которые получил Delfi, количество пациентов, нуждающихся в кислородной терапии растет с августа. С октября увеличилась смертность.

"Количество смертей растет – по данным НЦОЗ, в октябре никто не умирал только 3 дня", – сказано в анализе.

Директор Центра медицинских наук ВУ Гинтарас Валинчюс сказал Delfi, что его рост числа заболеваний не удивляет, а основная причина этого - поведение людей.

"Основная причина второй волны - поведение людей. Посмотрите на себя, на своих близких, коллег, и увидите, что за время сравнительно успешного лета мы сжились с мыслью, что вирус рядом, но ничего не может нам сделать, и начинаем жить так, как будто его нет. Это поведение привело к тому, что бессимптомные носители летом разнесли его среди жителей, в магазинах, среди коллег. Вот и результат", – сказал Валинчюс.

Он подчеркнул, что сам человек - причина такого быстрого роста числа новых заболеваний. На вопрос, будет ли количество больных удваиваться и впредь, он ответил: "Скорее всего, в ближайшие два-три дня или две-три недели рост будет наблюдаться, ведь это не останавливается, может появятся какие-то новые меры, но на это нужно время".

Он заметил, что еще в августе считалось немыслимым 100 случаев в день, а сейчас мы видим реализацию пессимистического сценария.

Валинчюс сказал, что главное - не сколько диагностировано, а сколько людей тяжело переносят болезнь и нуждается в госпитализации.

В прошлую среду сообщалось, что за неделю в Каунасе количество больных коронавирусом выросло на 30%. В анализе сказано, что в крупных городах по-прежнему будет расти количеств больных.

"По количеству больных Каунас на неделю отстает от Вильнюса, а Клайпеда от Каунаса", – сказано в анализе.

Валинчюс отметил, что это последствие того, что в больших городах живет много людей: "Социальная дистанция и контакты. Там выше плотность населения, больше контактов, больше людей в магазинах, транспорт".

Кроме того, там расположены крупные компании, в сентябре-октябре еще мало кто работал удаленно.

"Я не удивлюсь, если по прогнозу, Каунас догонит Вильнюс. Мы должны понять, что инфекции, а это и Covid-19, передаются от человека к человеку. Главное – число прямых и косвенных контактов. Почему в сентябре первые очаги были в каунасском клубе, когда за день количество больных выросло на 40 или 50? Потому что люди расслабились, у них много контактов, они делятся бокалами, танцуют, дышат друг другу в лицо", – сказал Валинчюс.

Он не сомневается, что в больших городах будет рост, если не будет "драконовских мер".

Проблему быстрого распространения в Вильнюсе ученый видит в том, что плотность населения здесь выше, чем в Каунасе, кроме того, в столицу приезжает больше работников, студентов, проходит больше встреч и собраний. Он отметил и некоторые заявления вильнюсской власти.

"Еще недавно глава администрации Вильнюсского муниципалитета смеялся и говорил, что ничего они закрывать не собираются, а назавтра мэр сказал, что, наверное, уже опоздали, надо было делать все месяц назад. Конечно, опоздали, летом надо было закрыть, но ведь попробуй кто летом закрыть кафе, рестораны, концерты, собрания людей, так была бы революция", – сказал Валинчюс.

В анализе Литву сравнивают со Словакией и указывают, что локальный карантин в такой ситуации помочь не может. Эпидемиолог Паулюс Градяцкас согласен, что таких мер недостаточно.

"Локальный карантин может быть временной мерой, но необязательно постоянной, это показали Франция и Германия. Их правительства перешли к объявлению карантина на национальном уровне. Конечно, карантины бывают разные. И жители нескольких литовских муниципалитетов, например – Игналинского и Зарасайского, где количество случаев низкое, могут аргументировано задавать вопрос, почему у них действуют такие же меры, как на территориях, где болезнь серьезно распространена", – сказал он.

С ним согласен и врач-инфектолог Альвидас Лайшконис: "Исключения, которые делают, например, для матча с участием "Жальгирис", на мой взгляд нецелесообразны. Или карантин, или ничего".

"Я думаю, что мы все же придем к карантину. Может, лучше потерпеть, как австралийцам, несколько месяцев, чем потом полгода мучаться как мы мучаемся", – сказал он.

Лайшконис заметил, что коронавирус уже распространяется в семьях, поэтому ожидается рост числа заболеваний, кроме того 1/5 случаев не удается отследить.