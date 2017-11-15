Аналитик Heritage Foundation по внешней политике Люк Коффи сказал литовским журналистам, что ЕС давно пытается укреплять сотрудничество в оборонной сфере.
"В понедельник появилась большая новость об Инициативе постоянного структуризированного сотрудничества. Честно говоря, это несерьезно. Постоянное структуризированное сотрудничество уже существовало в каких-то формах после неудачного Конституционного договора 15 лет назад. Это был действующий закон в Лиссабонском договоре уже 10 лет. И теперь только потому, что они смогли отговорить Великобританию от блокирования, им удалось это сделать", - сказал Л. Коффи.
Цель подписанной в понедельник в Брюсселе Инициативы постоянного структуризированного сотрудничества (PESCO) - улучшение координации ЕС в областях обороны и развития систем оружия.
Соглашение PESCO обязывает подписавшие его страны "регулярно в реальном выражении увеличивать оборонные бюджеты", выделять 20% оборонного бюджета на покупки, а 2% - на исследования и технологии". В нем также говорится, что страны будут выделять серьезное финансирование военным миссиям ЕС.
По мнению Л. Коффи, подписанное 23 из 28 стран-членов ЕС соглашение не будет поощрять дополнительное финансирование обороны стран-членов, хотя именно это могло бы улучшить военные мощности блока.
Ответственный за национальную безопасность и внешнюю политику вице-президент Heritage Foundation Джеймс Джей Карафано сказал журналистам, что скептически относится к проекту усиления обороны ЕС, потому что его ценность непонятна.
"Могут ли европейцы когда-либо сами защититься от России? Ответ - нет. Идеи обороны от России или ее сдерживания за пределами системы НАТО никогда не исполнятся. Что именно приносит европейская идентичность обороны, что именно нужно европейцам? Ответ - ничего не приносит", - сказал Д. Д. Карафано.
По его словам, создавая свои внутренние планы и системы обороны, ЕС снижает свою способность действовать в этой сфере, а если эти планы потребует выделенных НАТО средств, это понизит безопасность Европы.
Сторонники пакта утверждают, что PESCO не будет дублировать функции НАТО, а будет их дополнять, и НАТО и в дальнейшем будет играть главную роль в деле обеспечения европейской обороны. Участие в PESCO является добровольным.
Говоря о ситуации с безопасностью в Литве, оба аналитика Heritage Foundation сказали, что этот аналитический центр поддерживает идею постоянного присутствия американских военных в странах Балтии.
Д. Д. Карафано добавил, что план Литвы выделить в следующем году на оборону чуть больше 2% ВВП одобрительно встречен в Вашингтоне, потому что это не только оборонное, но и политическое обязательство перед всем Альянсом.
США в этом году отказались от постоянной ротации своего военного контингента в Литве, однако американцы и впредь будут приезжать в страну для участия в военных учениях. Ротация военных подразделений США в странах Балтии производилась с 2014 года, в ответ на действия России на Украине.
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