Нериюс Мачюлис сообщил, что реальная эмиграция в прошлом году была ниже официальной статистики.

"Прошедший год на фронте миграции был исключительным, поскольку эмиграция была пугающе большой. Но мы считаем, что из этих более чем 50 тыс. эмигрантов только часть реально отбыла, а другая часть уехала раньше и лишь сейчас формализовала этот свой статус", - заявил в среду на пресс-конференции старший экономист банка.

По его словам, впервые в истории Литвы в прошлом году количество иммигрантов нелитовцев превысило 10 тысяч.

"В целом иммиграция составила 30 тыс. – 19 тыс. были возвращающиеся литовцы, а другая часть были жителями других стран, в основном белорусы и украинцы", - сказал Н. Мачюлис.

Он отметил, что в этом году эмиграция должна снизиться и не достигнет 40 тыс., а иммиграция останется стабильной - около 30 тысяч.

"Поэтому, что реальная эмиграция в этом году должна быть самой низкой и с начала века и не достигнет 10 тысяч. Для Литвы это значимое изменение. Мы считаем, что худшие времена эмиграции уже в прошлом", - сказал экономист Swedbank.

По данным Департамента статистики, в прошлом году из страны эмигрировали 57,2 тыс. человек – на 13,8% больше, чем в 2016 году, а приехали 29,3 тыс. человек – на 9,2 тыс. (45,5%) больше.