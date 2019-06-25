Аналитик Литовской армии о Ванагайте: она лжет и сейчас

Усене сказала, что направленная против Украины пропаганда была активна в 2014 году, но нельзя утверждать, что ее стало меньше.

"В прошлом году насчитали около 2500 атак только против Литвы", – заметила специалист. Она указала, что считают только уникальные единицы пропаганды, повторы не принимают во внимание.

Раманаускас поинтересовался, может ли сама Усене отличить в Facebook анкету, которую используют для пропаганды. Усене назвала признаки таких профилей: ненастоящее имя, вместо фотографии – пейзаж, какое-то животное или пустое место, часто у таких пользователей нет друзей.

Усене в передаче говорила и о писателе-журналисте Руте Ванагайте, заметив, что ее высказывания на руку России.

"Была ли Рута Ванагайте хоть в чем-то права или ее место на свалке истории?" – задал вопрос слушателя Раманаускас.

"Я думаю, общество должно определиться, и уже определилось с тем, где место Ванагайте, но лично я считаю, что она лгунья, поскольку она лжет и сейчас, – сказала Усене. – Она лжет, говоря, что ее якобы преследуют из-за книги "Свои", она нигде не упоминает о дезинформации в отношении Ванагаса. И она говорит, что все это из-за книги, хотя на самом деле, о книге говорили много".

Раманаускас прибавил, что да, критика в адрес книги Ванагайте была, но ее не стоит считать преследованием.

"Эта книга может быть раскритикована уже за то, что в ней есть фейковые снимки, – заметила Усене. – Только за это ее уже можно критиковать".

Усене сказала, что слышала о том, что в США у Ванагайте спросили, почему некоторые факты в ее книге, не совпадают с реальностью.

Усене процитировала ответ Ванагайте: "Она сказала: я и не добиваюсь исторической справедливости. Я думаю, что и с этой книгой она немного танцевала на костях жертв. Очень, очень болезненно".

Отвечая на другие вопросы слушателей передачи, Усене сказала, что в России еще долго ничто не будет меняться: "Вообще, я думаю, это мое личное мнение, что в России еще довольно долго ничто не изменится".