На заседании суда присутствовал и американский журналист Мишель Тарм. В социальной сети он сообщил, что судья в самом начале заседания сказала, что уже приняла решение по вопросу Венцкене. Затем после пятиминутного перерыва она сообщила, что экстрадицию Венцкене не остановят.

У Венцкене в США два адвоката. Один из них работает бесплатно (об этом рассказал сын экс-судьи из Литвы Каролис).

Конгрессмен Крис Смит добивается освобождения Венцкене, чтобы решения о предоставлении убежища она могла ждать на воле и вопрос экстрадиции решался после решения вопроса о предоставлении убежища. Соответствующий документ он представил Комитету права 25 июня.

Конгрессмен сказал изданию The Associated Press, что Венцкене "надо похвалить, а не судить за смелость в деле борьбы с сотрудниками правоохраны и защиты племянницы".

"Судье Неринге Венцкене должны разрешить остаться в США по принятия решения по ее запросу на получение убежища, – сказано в документе. – Ее не должны держать в тюрьме или под арестом из-за каких-то преступлений в деле иммиграции или экстрадиции, ей должны разрешить свободное перемещение и предоставить разрешение на работу до принятия решения об убежище".

Сын Венцкене сказал DELFI, что такие действия конгрессмена для него были сюрпризом, поскольку он не надеялся на появление подобного документа. По данным Каролиса, конгрессмен интересовался этим делом в течение нескольких лет. Каролис Венцкус заметил, что лично с конгрессменом не общался.

Позже с подобным проектом закона выступил и конгрессмен из Иллинойса Рэнди Халтгрен - он также добивается остановки экстрадиции Неринги Венцкене.

История дела Венцкене.

5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене.

В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции. Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск.

Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления.