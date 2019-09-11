Этой новостью в Facebook поделился ее сын Каролис Венцкус, разместивший ссылку на статью в СМИ.

Экстрадицию отложили почти на месяц, чтобы Верховный суд мог пересмотреть закон об экстрадиции.

В газете Northwest Herald сказано, что бывшая судья из Литвы, которая с 2013 года живет в США, 9 сентября получила известие о приостановке экстрадиции.

В статье сказано, что адвокаты и сын Венцкене просят Верховный суд пересмотреть закон об экстрадиции.

Northwest Herald сообщает, что ранее в запросах адвокаты указывали, что если Венцкене вернут в Литву, то ее ждут "очень жестокие процедуры и наказание".

Напомним, что Венцкене попросила убежища в США. Ответ на запрос должен был быть в июле 2019 года, но было решено рассмотреть этот вопрос в 2022 году. Ни Венцкене, ни ее адвокаты не знают, почему рассмотрение вопроса было отложено.

В Верховный суд адвокаты Венцкене обратились после того, как Чикагский апелляционный суд отклонил жалобу с утверждением, что дело Венцкене в Литве носить "политический характер".

DELFI напоминает, что Венцкене с лета прошлого года, когда американский суд принял решение выдать ее Литве, пытается оспорить и отменить это решение. Она неоднократно писала жалобы в суд, за нее вступались известные лица. Еще до того как Венцкене задержали в Чикаго, она попросила в США убежище, но его не успели рассмотреть.

История дела Венцкене 5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис, который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном дочери Кедиса стала его сестра Венцкене.

В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции. Позже Венцкене стала депутатом парламента и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск.

Если Венцкене передадут Литве, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение ребенка, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления (всего 13 эпизодов).