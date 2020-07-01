Американские выходные в Вильнюсе: Голливуд на Ратушной площади и гавайская вечеринка на Лукишкской

Гавайская вечеринка, которая начинается в 20.00, будет ждать гостей, одетых в цветочную одежду и шляпы. Не обойдется без гавайской музыки и танцев. Вечером показ голливудского фильма под открытым небом. Его показы на площади Лукишкес 3-4 июля дарит посольство США в Литве.

В американские выходные вас ожидают концерты, выставки, спортивные соревнования и многое другое.

День независимости США

4 июля, когда в США празднуют День независимости, Ратушная площадь в Вильнюсе превратится в Голливуд. Здесь можно будет увидеть красную дорожку, выставку раритетных авто, станцевать линди-хоп и послушать рок-концерт.

"Американская торговая палата организует празднование Дня независимости США в Литве уже 20 лет подряд. Мы рады, что в этом году мероприятие переместится прямо в сердце Вильнюса - на Кафедральную площадь. Приглашаем Вас посмотреть на эксклюзивный парад 4 июля и участвовать в мероприятиях на протяжении всех американских в Вильнюсе", - сказала исполнительный директор Американской торговой палаты Живиле Сабаляускайте.

В субботу утром на проспекте Гедиминаса между Сеймом и Вильнюсским кафедральным собором пройдет парад, на Кафедральной площади прозвучат гимны США и Литвы, а также состоится концерт оркестра Армии Литвы и корпуса морской пехоты США. Позже, с 13.00, на проспекте Гедиминаса будет ждать выставка легендарных американских автомобилей "Джип", а Лукишкская площадь напомнит о жарком Техасе. Будет проходить концерт кантри-музыки с самим Виргисом Стакенасом, а также 15 различных танцевальных выступлений в стиле кантри, конкурсы по чистке фисташек и поеданию бургеров, которые будут доступны для всех желающих.

А любители спорта в субботу с 14.00 до 17.00 в парке Вингис смогут посмотреть американский футбольный матч на стадионе регби (ул. М. К. Чюрлёнё, 100). Также можно взглянуть на выступления скейтбордистов на площадке под Белым мостом. В воскресенье будет отдана дань уважения самой любимой спортивной игре американцев - бейсболу. Тренировки пройдут на проспекте Гедиминаса, недалеко от Лукишкской площади.

В течение трех дней американских выходных в Вильнюсе будут организованы тематические экскурсии "Good morning, Vilniau!", которые будут стартовать с площади Вашингтона, экскурсия на автобусе "Необычные истории Вильнюса" и экскурсия "Америка в Вильнюсе".