Ходжес занял должность командующего Армии США в Европе в 2014 году, когда начался кризис в Украине. Он стал бить в набат, заявляя, что ему не хватает мощностей для выполнения новой миссии – отваживания России от военных авантюр в отношении союзников НАТО.

Возможность таких авантюр стала реальной после событий в Киеве, после аннексии Крыма. Страны Балтии были убеждены, что если НАТО ничего не предпримет, то они станут следующими мишенями России.

Сейчас Ходжес занимает пост аналитика Центра исследований европейской политики (CEPA) и может говорить открыто. Но в 2014-2015 гг. он также говорил обо всем в более открытой форме, нежели его предшественники. Он заявил о нехватке военных в Европе.

Ходжес заметил, что было непросто работать с администрацией президента Барака Обамы – Россию хотели видеть партнером. Он признал, что потом Обама все же уступил и был дан старт возвращению бригад в Европу.

По словам Ходжеса, новая администрация Дональда Трампа, несмотря на то, что сначала она вызывала беспокойство, не только продолжила начатую политику, но и увеличила финансирование с 700 млн. долларов в 2014 до 4,8 млрд. долларов в 2018 г.

Именно Ходжес первым поднял вопрос "Сувалкского коридора", он сам посетил эту территорию, которую назвал ахиллесовой пятой. Стали прилагать усилия для защиты этой территории.

Ходжес признал, что в последнее время в плане обороны подтянулись не только американцы, но и европейцы.

"Модель сотрудничества между Литвой и Германией - очень хороший пример. Немцы показали, что могут разместить свои силы и надавить на других. Даже Италия и Испания посылает военных – это важно. Литва - прекрасный пример страны, принимающей помощь, она инвестировала в полигон в Пабраде, а бригаду "Железный волк" в Европе ценят как одну из лучших.

Страны Балтии выполняют 3 ст. НАТО по безопасности, 2% на оборону - это важно, но еще важнее, что они значат", – сказал Ходжес.

Журналист DELFI напрямую спросил у Ходжеса: на самом ли деле велика угроза войны?

"Я надеюсь, что ошибаюсь, но близится большая война, – сказал генерал американским военным, которые находятся в Норвегии, и подчеркнул, что они уже по-своему воюют, – одним своим присутствием здесь вы являетесь частью информационной, политической войны". Размещенные в Норвегии американские морские пехотинцы - часть стратегии сдерживания России, как и в странах Балтии и Польши.

Норвежская разведка в прошлом году после российских учений "Запад" неофициально признала, что Россия тренировалась захватывать Шпицберген, принадлежащий Норвегии (на нем живет немало русскоязычных).

Американский сержант-майор Рональд Грин напомнил, пехотинцам, зачем они находятся в Норвегии.

"Они наблюдают. Так, как вы за ними наблюдаете. У нас здесь 300 морпехов, их число за ночь можно увеличить до 3000", – сказал Грин. Другой бывший генерал Джеймс Мэттис также предупредил, что "сгущаются грозовые тучи", правда, он указал другое направление – Корейский полуостров.

Однако президент США Дональд Трамп в этом году на вопрос норвежских журналистов о возможной войне ответил, что лично он не думает, что начнется война.

"Может, тот генерал знает что-то, о чем я не знаю. Но я не жду войны. У нас мощная армия, мы будем поддерживать мир, опираясь на силу. Наша армия будет еще сильнее. Это не мнение генерала, но я думаю, что мое мнение более весомое", – сказал президент США.

Ходжес считает, что война не неизбежна, но такую возможность исключить нельзя. "Именно поэтому я подчеркиваю скорость. У нас может быть 10 000 танков, но если они не смогут быстро перемещаться, мы не сможем показать русским, что можем быстро перебросить силы, как они, в таком случае количество неважно", – сказал Ходжес.

"Вы покупаете отличные гаубицы – вам потребуется много, очень много амуниции, если хотите научиться хорошо ими пользоваться (...).

Литва должна стать частью системы воздушной обороны, чтобы защищаться от самолетов и ракет, но Литва одна не может и не должна это делать, поэтому надо говорить о сотрудничестве", – перечислял бывший генерал.