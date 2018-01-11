Это самолеты из 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, дислоцированного в Северной Дакоте.
Представители посольства США не детализировали BNS количество самолетов, которые будут участвовать в учениях, а также их модели.
По сообщению диппредставительства, учения "призваны повысить уровень взаимодействия ВВС США и Литвы".
"Совместные учения с такими союзниками, как Литва, укрепляют долгосрочные стратегические отношения, которые необходимы для решения мировых вызовов, а также демонстрируют твердое обязательство США в обеспечении безопасности Балтийского региона", - говорится в сообщении.
Активность американских военных в регионе Балтийского моря выросла после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала поддерживать сепаратистов в Восточной Украине.
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