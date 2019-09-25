В Литву на полгода прибывает более 500 военнослужащих Сухопутных войск США, сообщило в среду Минобороны.
© Youtube

Батальон военнослужащих США будет размещен на военном полигоне в Пабраде (Швенчёнский район) до весны следующего года.

Военные привезли с собой и свою тяжелую технику: 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств.

Статьи по теме:
Американский эксперт в Литве: срочно отправляйте президента в Вашингтон  (189)
Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы  (3)

По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, эта ротация американцев доказывает, что Литве удалось добиться долгосрочного военного присутствия США.

"Мы последовательно и терпеливо добивались долгосрочного военного присутствия США в Литве и всем регионе. Поэтому прибытие армейского батальона США на длительный период – добрая и ожидаемая весть, результат наших длительных усилий и инвестиций. Силы США – исключительно важный фактор сдерживания, поэтому они будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", – сказал министр для пресс-релиза.

Американцы возвращаются: в Литву прибывает полтысячи военных США
© AFP/Scanpix

По его словам, приехать в Литву военным США позволяют инвестиции в учебную инфраструктуру в Пабраде и в других местах, а также логистические усилия, направленные на решение всех вопросов, связанных с прибытием и пребыванием военных в стране.

Американцы будут сотрудничать с литовскими военными, обмениваться опытом при реализации проекта механизации Сухопутных сил Литвы, говорится в сообщении.

По роте американских военных в каждой из стран Балтии было размещено после аннексии Крыма в 2014 году и до осени 2017 года, потом они были отведены, так как в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.

Статьи по теме:

На побережье Литвы – впечатляющие десантные операции союзников: это не рядовые учения (256)

Тысячи солдат и моряков, десятки кораблей и две...

Министр обороны Литвы: НАТО и США трактуют страны Балтии и Польшу как единый регион (33)

Решение США дислоцировать больше военных в Польше...

Общество

Комиссия по радио и телевидению блокирует доступ к 9 каналам интернет-телевидения

В среду Литовская комиссия по радио и телевидению ( LRTK )...

Девочка получила серьезные травмы в школе, комиссия и полиция уточняют обстоятельства (5)

Верхний зуб от удара о радиатор центрального отопления...

Американцы возвращаются: в Литву прибывает полтысячи военных США (46)

В Литву на полгода прибывает более 500 военнослужащих...

Самые щедрые работодатели в августе: кто платил работникам по 10 000 евро (2)

Фонд социального страхования (" Содра ") каждый месяц...

Жительница Вильнюса остановилась, чтобы помочь раненому животному: чем закончилась история (12)

Немалая часть водителей не реагирует на призыв снижать...

TOP новостей

Vilniaus senamiestis Patvirtinta: Vilniuje bus keičiamos rinkliavos zonų ribos

Со следующего года в Вильнюсе подорожает парковка (3)

25 сентября Вильнюсский горсовет одобрил поправки к...

Перемены в Литве: со следующего года налоги увеличатся для большего числа жителей (81)

После того как правительство Литвы приняло налоговую...

Глава Соцмина Литвы назвал три самые бедные группы общества

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис...

Самые щедрые работодатели в августе: кто платил работникам по 10 000 евро (2)

Фонд социального страхования (" Содра ") каждый месяц...

Налоговая инспекция: 27 000 жителей могут вернуть немало денег (6)

25 сентября 2019 г. Государственная налоговая инспекция...