Амбициозные планы перевозчика в Литве омрачает тень Кремля: в законе есть брешь

Уже сообщалось, на рынок Литвы выходит российская компания Yandex. Taxi. В Латвии она работает с марта 2018 года, затем свои услуги она предложила на эстонском рынке, а с 26 июля начинает работать и в Вильнюсе.

"Литва - интересный и несколько сложный рынок, мы оставили ее на десерт. Здесь уже есть два иностранных игрока на этом рынке и много местных, но сильного лидера нет, поэтому нужно было время на подготовку. Но Yandex. Taxi приходит в Литву, и мы хотим быть лидерами здесь – занимать большую часть рынка", – сказал DELFI представитель Yandex.Taxi Арам Саргсян.

По его словам, конкурентами в Литве можно считать компании Taxify и Uber. На замечание, что последняя в России и 5 странах уже работает с Yandex.Taxi, а в странах Балтии является конкурентом,Саргсян заверил, что при объединении Uber и Yandex. Taxi последняя еще не работала в Балтии. Поэтому в Литве компании будут конкурентами.

"Основная разница – технология карт Yandex“, которую мы используем. Если конкуренты используют Google, TomTom и др. приложения, то у нас есть свое, позволяющее точно подсчитать цену, установить маршрут с учетом реального положения и других факторов, предложить лучшую цену", – сказал Саргсян.

Он не скрывал амбициозных планов Yandex. Taxi: работу начнут 300 водителей, потом это число утроится.

"Вы наверное видели, что в пик цены конкурентов растут, правда? Это значит, что спрос есть, а предложений не хватает. Мы надеемся, что еще какое-то время спрос будет выше, но хотим снизить время ожидания до 5 минут", – сказал Саргсян.

Кроме того, он отметил, что их услуги будут отличаться от услуг конкурентов. К примеру, Yandex.Taxi сможет предложить экономический вариант, бизнес и комфортный варианты, по разным ценам. Будет предложена и возможность групповой поездки.

Саргсян заметил, что в начале своей деятельности в Вильнюсе Yandex.Taxi будет привлекать скидками – минимальная стоимость поездки может достигать и 1 евро, будут брать 50 евроцентов за километр. Платы за минуту не будет.

"Опираясь на практику, можем сказать, что в Вильнюсе нет больших заторов. Будет выгоднее брать плату за километраж – так стабильнее и партнеры будут довольны", – сказал собеседник, подчеркнув, что приехал в Вильнюс во второй раз. По его словам, больше всего времени заняла подготовка карт.

За поездку клиенты смогут расплатиться как наличными, так и платежными картами. Правда, Саргсян заметил, что представляемая им компания напрямую с водителями работать не будет.

"Вы хотите стать водителем Yandex.Taxi? Хочу подчеркнуть, что не можете этого сделать, так как Yandex.Taxi - это приложение, вы можете стать водителем наших партнеров в Литве – присылаете заявку им или нам – мы передадим им", – сказал он.

Правда, на тему партнеров Yandex. Taxi Саргсян не был склонен говорить подробно. Сказал, что Yandex.Taxi "уже работает с надежными местными игроками на рынке Литвы" – одни крупные, другие нет, но хотят расти.

Такая модель работы может быть удобна, может даже казаться, что самая компания Yandex. Taxi ни при чем, если случается ДТП - вся ответственность ложится на водителя или неуказанных партнеров. Ведь Yandex. Taxi - это только приложение, для деятельности которого не требовалось получать никаких разрешений из литовских ведомств.

Правда, по словам Срагсяна, положение осложняет то, что компания не контролирует каждый шаг. Но заверил, что в некоторых странах на деятельность перевозки дает страховку.

"Думаю, позже мы сделаем это и в Литве", – сказал он.

На повторный вопрос о таинственных партнерах в Литве Саргсян не ответил, сославшись на то, что переговоры еще не завершены. Он сказал, что о сотрудничестве с Yandex.Taxi объявят сами литовские предприниматели.

К примеру, на портале skelbiu.lt можно найти объявление ЗАО Nordikus, которое ищет водителей. Сообщается, что бренд Pavezek.lt стал официальным партнером Yandex. Taxi в Литве.

Указываются и плюсы: временные комиссионные в размере 0 процентов, минимальная плата за поездку 5 евро, поездки дешевле 5 евро компенсирует Yandex.Taxi, есть возможность работать на своем авто или на авто ЗАО Nordikus - Toyota Auris 2017 г.в. Зарплата – от 700 евро.

Еще меньше Саргсян был склонен комментировать связь компании с Россией. Yandex. Taxi принадлежит российской корпорации Yandex. Популярная в России поисковая система "Яндекс" когда-то считалась символом свободы самовыражения и в интернете.

Однако по мере укрепления режима Владимира Путина силу давления и контроля ощутили все крупные российские компании. В прошлом году на 20-летие "Яндекс" пришел и сам Путин. Тогда сообщалось, что одного из работников компании не пустили в тот день в офис, поскольку он участвовал в митингах оппозиции.

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В 2011 году перед регистрацией на NASDAQ сама компания "Яндекс" признала, что передала спецслужбам персональную информацию клиентов, поддерживающих оппозицию. "Не могу комментировать то, что было в 2011 году, эта история мне не известна, лучше поговорим о сегодняшнем дне", – сказал Саргсян.

Кто может гарантировать, что Yandex.Taxi в Вильнюсе не будет заниматься сбором данных о своих клиентах,если подобный прецедент уже имел место? Эксперты говорят, что передача данных третьим лицам без разрешения клиента - нарушение. Однако после загрузки приложения у клиента есть лишь одна возможность - принять условия: запрашивают разрешение на доступ к камере, микрофону, контактам и др. вашего телефона. Если вы дали согласие, вы доверили эти данные Yandex.Taxi.

Но еще большая опасность возникает, если такая информация окажется у российских спецслужб. К примеру, государственный служащий, влиятельный, который еще только делает карьеру, после вечеринки в Москве заказывает такую услугу.

По спутникам устанавливают маршрут, точный адрес, все появляется в системе. Клиент доволен – за поездку заплатил меньше, воспользуется услугой еще раз, так формируется привычка.

А для зарубежных спецслужб такая информация - настоящий клад или инвестиция в будущее, поскольку собранные личные данные, по просьбе могут оказаться в руках ФСБ. Так клиент может стать жертвой шантажа, угроз, манипуляций. Если такая схема действует в России, почему она не может действовать и в Литве, где Yandex. Taxi работает через партнеров?

Член парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас признал, что в Литве к приходу Yandex.Taxi отнеслись формально, поскольку эта сфера не является стратегической областью экономики.

"Приход этой компании в Литву должны были оценить сквозь призму нацбезопасности. Новый закон о компаниях стратегического значения указывает, что транспортный сектор является важной для нацбезопасности отраслью экономики. Поэтому приход на литовский рынок компаний, имеющих явные связи с кремлевскими олигархическими группами или российскими спецслужбами должны оценивать жестко", – сказал Кащюнас, заметив, что попросит ПКНБО обратиться в ответственные ведомства с просьбой пояснить, почему "Яндекс" получил разрешение на деятельность .

"Услуги такси не попадают в сферы оценки нацбезопасности, указанные правительством, но с учетом всех обстоятельств мы внимательно следим за ситуацией.

Если будут нарушены правила защиты персональных данных или деятельность выйдет за установленные рамки, государству хватит инструментов для того, чтобы отразить любую угрозу. Если появится желание расширять деятельность в другие сферы, то эти ответственно оценят.

В данном и других случаях мы призываем граждан ответственно оценивать предоставление персональных данных любым платформам и убедиться в том, что требования не являются чрезмерными", – сказал DELFI советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса по вопросам нацбезопасности и внутренней политики Арнольдас Пикжирнис. По его словам, согласие с запросом Yandex.Taxi на предоставление доступа - вопрос личного выбора.

Глава Инспекции по защите данных Раймондас Андрияускас сказал порталу lrt.lt, что выяснить и определить, не воспользовался ли кто-то вашими данными, сложно, а расследование начинают, если поступает соответствующая информация.

"Сейчас, поскольку они только начали свою деятельность, нет информации о повышенном риске. Мы не можем подозревать только на основании того, что это компания российского капитала, или того, что прежде она передала тайную информацию", – сказал Андрияускас.

Однако за приходом Yandex.Taxi в Вильнюс наблюдает Департамент госбезопасности.

"ДГБ как разведывательное ведомство в рамках своей компетентности наблюдает за всеми возможными угрозами нацбезопасности и постоянно информирует глав государства и соответствующие ведомства", – сказала представитель ДГБ Аурелия Каткувене.

Саргсян заявил, что разговоры о том, что Yandex.Taxi может передать персональные данные ФСБ или другому ведомству, необоснованны.

"В каждой стране есть жесткие юридические процедуры, в соответствии с которыми правоохранительные органы могут запрашивать информацию у любой компании. Но это строго регламентированные и сложные действия, зачастую требующие разрешения суда. Если вы говорите, что "Яндекс" передает данные ФСБ", это неправда, у ФСБ и других структур нет доступа к данным клиентов", – сказал Саргсян.

Он отметил, что Yandex.Taxi - не российская компания, она зарегистрирована в Нидерландах.

"Механизм регулирования в ЕС очень жесткий. Как вы знаете, с мая этого года вступил в силу Общий регламент ЕС о защите данных и это нелегко для таких компаний, как – Google, Facebook, "Яндекс", поскольку надо приспособить к этому наше программное оборудование и процедуры.

Все данные хранятся в центрах данных ЕС, в случае с "Яндекс" – это центр в Финляндии. Yandex.Taxi признает все условия Общего регламента ЕС о защите данных. Персональные данные пользователей будут защищены. Технически, если кто-то захочет их получить данные, должен обратиться в нидерландскую Yandex. Taxi B.V., в таком случае стандартные процедуры ЕС очень строгие", – сказал Саргсян.

Он заверил, что в прошлом году рейсы украинских полицейских в представительствах "Яндекс" и предъявленные обвинения в том, что "Яндекс" передавала частные данные российской разведке, были необоснованными и в их основе лежали политические мотивы.

Кроме того, Саргсян заверил, что год назад "Яндекс" выиграла дело против российской правоохраны, отказавшись передать частную переписку.

"В Литве российская правоохрана должна обращаться в основанную в ЕС компанию Yandex.Taxi B.V., а это, как я упоминал, сложная и жесткая процедура, поэтому не стоит сомневаться в том, соблюдаем ли мы правила ЕС – Ваши данные находятся в безопасности", – заверил он.