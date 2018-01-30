Супругу экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алму Адамкене 29 января выписали из Сантаришкской клиники. Эту новость tv3.lt подтвердил сам Адамкус.
© Augustas Didžgalvis

"В воскресенье она чувствовала себя очень хорошо. Да, слабенькая еще, но прогресс налицо. Мне недавно сообщили из больницы, что ее выписывают. За ней поехал автомобиль. В течение часа Алма будет дома", – сказла порталу Адамкус 29 января утром.

Врачи уже в минувшую пятницу наблюдали прогресс в состоянии ее здоровья.

Адамкене провела в клинике полторы недели. Она попала туда из-за осложнений после перенесенной вирусной инфекции. Врачи считают, что дома Адамкене быстрее восстановит свои силы.

10 февраля Адамкене отметит свой 91 день рождения.

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