"В воскресенье она чувствовала себя очень хорошо. Да, слабенькая еще, но прогресс налицо. Мне недавно сообщили из больницы, что ее выписывают. За ней поехал автомобиль. В течение часа Алма будет дома", – сказла порталу Адамкус 29 января утром.

Врачи уже в минувшую пятницу наблюдали прогресс в состоянии ее здоровья.

Адамкене провела в клинике полторы недели. Она попала туда из-за осложнений после перенесенной вирусной инфекции. Врачи считают, что дома Адамкене быстрее восстановит свои силы.

10 февраля Адамкене отметит свой 91 день рождения.