"В субботу утром Адамкус с трудом разбудил свою супругу, она была сонной, чувствовала слабость, поэтому вызвали врачей. Я приехала, приехала и скорая помощь. На самом деле все жизненно важные функции были в норме, только госпожа Адамкене перед Рождеством переболела вирусной инфекцией, а в таком возрасте это без последствий не проходит. Предполагают, что это было кратковременное нарушение кровообращения, это вызвало беспокойство", – сказала DELFI врач Аушра Марциёнене.
По ее словам, никакой серьезной угрозы нет. Просто, в пожилом возрасте после вируса еще в течение какого-то времени чувствуется слабость и проблемы со здоровьем.
"Поэтому еще несколько дней мы планируем наблюдать ее в больнице, но, думаю, в среду ее должны выписать домой. Если ничего нового не обнаружат. (…) Все должно быть хорошо, только, конечно, возраст почтенный, что-то обещать сложно", – сказала Марциёнене.
По словам врача, супруге президента нужен отдых.
"Ее увезли. Не знаю, что случилось. В субботу утром я проснулся и нашел ее без сознания. Я всех поднял на ноги, она до сих пор в больнице, насколько мне известно, ее осматривает консилиум врачей, они после 13 ч. позвонят мне, когда будет известно, как обстоят дела и что будут делать дальше", – сказал DELFI 22 января Адамкус.
Он не стал предполагать, что могло случиться с его супругой.
Адамкус сказал, что в пятницу утром он вызвал скорую и позвонил личному врачу, они немедленно приехали и увезли Алму в больницу.
Порталу 15min.lt Адамкус рассказал, что сам оказал супруге первую помощь: "Я заметил, что дыхание слабое, но она дышит. Поскольку я немного умею оказывать помощь – начал делать искусственное дыхание и привел ее в чувство. Она открыла глаза, начала стонать, я вызвал помощь. Когда помощь приехала, Алма уже была в сознании".
Несколько лет назад Адамкусы отметили 65-летние брака. Валдас и Алма Адамкене покинули Литву во время Второй мировой войны, а познакомились в 1945 г. в Германии. Они поженились 1 сентября 1951 года, когда из Германии переехали в США.
Баскетболисту Ясайтису удалось избежать временного ареста (1)
Известному литовскому баскетболисту Симасу Ясайтису ,...
В 100-летний юбилей Литвы Ванагайте попросит прощения у евреев (21)
Писатель Рута Ванагайте отметит 100-летие Литвы в...
Контролеры и полиция более активно проверяют торговлю алкоголем в Литве (2)
Контролирующие торговлю алкоголем в Литве и полиция в...
Министр здравоохранения склонен не просвещать, а запрещать (11)
Глава Министерства здравоохранения Литвы Аурелиюс...
TOP новостей
Прогноз выборов президента Литвы: вперед вырвался новый фаворит (67)
Данные декабрьского опроса Spinter tyrimai о том, за кого...
В 100-летний юбилей Литвы Ванагайте попросит прощения у евреев (21)
Писатель Рута Ванагайте отметит 100-летие Литвы в...
Цены в Берлине: разница небольшая, но некоторые продукты впечатляют (63)
О литовских ценах ходят легенды, каждый второй житель...
Министр здравоохранения склонен не просвещать, а запрещать (11)
Глава Министерства здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Заболели не вовремя – рискуете потерять деньги (8)
Если вы случайно заболели и вам в это время переведут...