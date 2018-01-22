"В субботу утром Адамкус с трудом разбудил свою супругу, она была сонной, чувствовала слабость, поэтому вызвали врачей. Я приехала, приехала и скорая помощь. На самом деле все жизненно важные функции были в норме, только госпожа Адамкене перед Рождеством переболела вирусной инфекцией, а в таком возрасте это без последствий не проходит. Предполагают, что это было кратковременное нарушение кровообращения, это вызвало беспокойство", – сказала DELFI врач Аушра Марциёнене.

По ее словам, никакой серьезной угрозы нет. Просто, в пожилом возрасте после вируса еще в течение какого-то времени чувствуется слабость и проблемы со здоровьем.

"Поэтому еще несколько дней мы планируем наблюдать ее в больнице, но, думаю, в среду ее должны выписать домой. Если ничего нового не обнаружат. (…) Все должно быть хорошо, только, конечно, возраст почтенный, что-то обещать сложно", – сказала Марциёнене.

По словам врача, супруге президента нужен отдых.

"Ее увезли. Не знаю, что случилось. В субботу утром я проснулся и нашел ее без сознания. Я всех поднял на ноги, она до сих пор в больнице, насколько мне известно, ее осматривает консилиум врачей, они после 13 ч. позвонят мне, когда будет известно, как обстоят дела и что будут делать дальше", – сказал DELFI 22 января Адамкус.

Он не стал предполагать, что могло случиться с его супругой.

Адамкус сказал, что в пятницу утром он вызвал скорую и позвонил личному врачу, они немедленно приехали и увезли Алму в больницу.

Порталу 15min.lt Адамкус рассказал, что сам оказал супруге первую помощь: "Я заметил, что дыхание слабое, но она дышит. Поскольку я немного умею оказывать помощь – начал делать искусственное дыхание и привел ее в чувство. Она открыла глаза, начала стонать, я вызвал помощь. Когда помощь приехала, Алма уже была в сознании".

Несколько лет назад Адамкусы отметили 65-летние брака. Валдас и Алма Адамкене покинули Литву во время Второй мировой войны, а познакомились в 1945 г. в Германии. Они поженились 1 сентября 1951 года, когда из Германии переехали в США.