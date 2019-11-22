ВРИО главы департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем Юозас Абрамавичюс сказал, что акцизы в Литве увеличиваются, такова тенденция, правда, в следующем году подорожает крепкий алкоголь. Слабый алкоголь в Литве сильно подорожал в 2017 году.

Абрамавичюс сказал, что за последние два года наблюдаются значительные изменения в употреблении алкоголя. По его словам, в 2011–2015 гг. потребление снизилось на 1,5 л, а за последние два года на 2 л (на каждого человека).

Однако Абрамавичюс заметил, что тут нельзя оценивать лишь повышение акцизов: на этом сказалось сокращение времени продажи, запрет рекламы, повышение возрастного ценза.

Собеседник отметил и культурные аспекты. "Литовцы становятся западнее, меняются привычки. Были проведены опросы, есть данные, что снижается количество людей, которые пьют регулярно. Растет количество тех, кто выпивает по поводу", – сказал он.

Президент Гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас в передаче "День на DELFI" сказал, что когда акцизы сильно повышают, люди ищут, где купить алкоголь дешевле.

"В Латвии у самой границы стоят алкогольные магазины, где продают только алкоголь. Я часто езжу в Латвию, останавливаюсь, посмотреть, как у них обстоят дела, и в сентябре еще видел, что выносят целые упаковки пива. Продавец сказала, что сейчас покупают в основном пиво", – сказал он.

Галадаускас отметил, что что-то в продажах снижается, но понимает, что государство шаг назад не сделает и не будет снижать акцизы. "Мы смирились с этим, диверсифицируем насколько это возможно, увеличиваем экспорт, радуемся росту продаж безалкогольного пива", – сказал он.

Галадаускас сказал, что положительно оценивает повышение акциза на крепкий алкоголь, продажи которого росли: "Дисбаланс сохраняется, поэтому мы считаем, что повышение акциза на крепкий алкоголь - верный шаг".

Между тем директор Альянса легального бизнеса Мантас Закарка сомневается в том, что повышение акциза принесет пользу.

"Я думаю, мы не измеряем эту пользу, ведь все понимают, что есть торговля на границе. У нас есть две границы, плюс граница с Россией и Беларусью, там есть контрабанда. Да, показатели снижаются, ведь считают количество проданного в Литве алкоголя, но еще нет такого опроса, который мог бы показать,сколько литовцы покупают на границе, сколько привозят и выпивают в Литве.

Поэтому я всегда ставлю под сомнение это снижение, ведь до конца не понятно, точно ли снизилось, или это только данные в таблицах. Я думаю, что акциз приведет к тому, что жители приграничных регионов будут ездить в приграничные магазины", – сказал он.

Абрамавичюс не отрицает, что часть средств уходит за границу. По имеющимся данным, 7,8% в Литве - это неучтенный алкоголь.

Ни Абрамавичюс, ни Закарка не согласились с идеей, что из-за роста цен жители выбирают крепкий алкоголь, поскольку он действует сильнее.

"Департамент такого не заметил, чтобы люди от пива переходили на крепкие напитки. Потребление крепких напитков растет, но у нас нет таких данных, что люди перешли на крепкие напитки", – сказал Абрамавичюс.

Закарка также считает, что такие предположения – на уровне слухов. Он не согласен с тем, что акцизы повышают для введения баланса в систему.