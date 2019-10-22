В предпоследний раз проверка проводилась перед выдачей нового разрешения на деятельность – это был сентябрь 2018 года.

Представитель главы Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите сказала DELFI, что в 2018 г. проводилась плановая и внеплановая проверка. Во время обеих проверок зафиксирован ряд нарушений.

"Информируем, что в марте 2018 г. в ЗАО Ekologistika была проведена внеплановая проверка. Во время проверки выяснилось, что компания хранила больше отходов, нежели числилось в выданном ею разрешении на загрязнение.

Во время той же внеплановой проверки выяснилось, что собранные отходы до передачи на переработку хранятся не по схеме хранения отходов. Был составлен протокол, ответственному лицу были даны указания устранить недочеты. Компания эти требования выполнила", – сказано в ответах Крикштопайтите DELFI.

По ее словам, нарушения были и во время предпоследней проверки, в сентябре, после которой продлили срок действия разрешения на загрязнения.

"Во время проверки в сентябре 2018 года установили нарушения в учете сбора и хранения отходов и нарушения в деле предоставления отчетов; хранение отходов из резины без соответствующего разрешения и регистрации деятельности в специальном регистре; нарушение правил хранения отходов.

Был назначен штраф, составлено предупреждение и протокол о нарушении. Компания выполняла данные ей распоряжения", – сказала Крикштопайтите.

Через несколько месяцев – 23 ноября 2018 года – снова было продлено разрешение на загрязнение, т.е. на выполнение деятельности, связанной со сбором, перевозкой и переработкой покрышек, это разрешение действует и сейчас.

У Ekologistika есть облегченный вариант такого разрешения – TL, который выдают компаниям, собирающим и перерабатывающим небольшое количество отходов – до 15 тонн в сутки. Для большего количества отходов нужно разрешение TIPK – разрешение на интегрированную превенцию и контроль загрязнения.

Представитель Агентства по охране окружающей среды Лина Гайджюнайте сказала, что Ekologistika не отвечала критериям TIPK, поэтому ей был выдан упрощенный вариант разрешения.

Сейчас уровень загрязнения воздуха в Алитусе и его окрестностях замеряет мобильная лаборатория.

Портал DELFI уже сообщал, что до сих пор неясно, какое количество отходов Ekologistika перерабатывала в сутки, поскольку во время проверок были зафиксированы нарушения в ведении учета. Нарушения были и в 2018, и в 2019 году.

21 октября член фракции консерваторов Лауринас Кащюнас обратился к министру охраны окружающей среды с просьбой провести проверку в связи с действиями ответственных лиц Агентства по охране окружающей среды и Департамента по охране окружающей среды в связи с возможным халатным отношением к своим прямым обязанностям, которые могли привести к экологической катастрофе в Алитусском регионе.

Если будут установлены признаки преступной деятельности, депутат призывает министерство обращаться в Генпрокуратуру.

DELFI Кащюнас сказал, что особенно удивляет тот факт, что компании, которая постоянно нарушала правила, выдавали разрешение на деятельность.

"Генпрокуратура расследует сам инцидент - что стало его причиной. Но это лишь один из случаев, суть – что привело к этой ситуации. Существенный момент - деятельность Департамента по охране окружающей среды. Зафиксированы нарушения, почему все равно подлили разрешение. Еще вопрос – не увеличили ли в их случае допустимое количество сбора покрышек, несмотря на разрешение.

Если это так, то не знаю, как это назвать – преступной халатностью или даже проявлением коррупции. Тут министр должен провести служебную проверку, выяснить, как ставились подписи, если есть признаки преступной деятельности - передать в прокуратуру", – сказал Кащюнас.

По словам министра охраны окружающей среды Кястутиса Мажейки Агенство просто не могло не продлить действие разрешения из-за несовершенства законов. Министр сказал, что законы пытаются править, но проект "застрял" в парламенте.

"Я оцениваю это плохо. Мы видели эту ситуацию, это было худшее, что случилось, но до сих пор практически невозможно лишить компании разрешения на загрязнение. Компания могла обжаловать решение в суде и заниматься своей работой дальше. Сейчас в парламенте есть проект, мы его представили, правительство его одобрило, парламент проводит обсуждения. Мы надеемся, что этот случай поможет депутатам определиться в вопросе ужесточения контроля деятельности таких компаний", – сказал Мажейка.

На вопрос не было ли признаков халатного поведения или коррупции при выдаче разрешения, по мнению Мажейки, должна ответить прокуратура. По словам министра, сейчас главное - справиться с пожаром, потом займутся анализом информации.