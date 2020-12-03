"По предварительным данным, насколько я знаю, деньги перевели не на тот счет", – сказал Цесюлис.

Об этом сообщил портал Alytus plius. По данным портала, работник бухгалтерии муниципалитета перевел деньги, думая, что переводит их компании A.C.B. за выполненные работы (компания оборудует круговые перекрестки). Сообщается, что поступила информация о том, что компания изменила счет.

Директор администрации Юргис Красницкас заметил, что на удочку мошенников могут попасть и работники муниципалитета.

"20 числа пришла заявка на перевод денег, если хорошо помню, 26 был сделан перевод. А перед этим бухгалтерию предупредили, что изменился счет", – сказал Delfi Красницкас.

Он подтвердил, что деньги предназначались латвийской компании, а оказались на счету в Испании. Перевод был сделан со счета в банке Šiaulių bankas.

"Я недавно говорил с представителем банка, там серьезный испанский банк. Уже начато расследование, начато внутреннее расследование, выяснится, как и что, кто ошибся. Я так понимаю, мошенники хорошо поработали", – сказал Красницкас.

По его словам, все стало известно, когда латвийская компания сообщила, что не получила денег.

"Работник бухгалтерии сказал, что позвонили из латвийской фирмы и сказали, что не получают денег. Им ответили, что деньги перевели 26 числа. Когда начали проверки, поняли, что не тот счет. Я информировал банк Šiaulių bankas, через 15 минут позвонили в полицию и в Службу расследования финансовых преступлений, начато расследование", – сказал глава администрации.

Начато расследование.