"О результатах мы узнали из СМИ. Ни наших работников, ни нашу службу никто дополнительно не информировал. Я говорил с другими, у кого брали кровь на анализ, они тоже никакой информации не получали.

У кого, что выявлено, никто не знает. Люди сидят и думаю, а что у меня нашли?", – сказал Саулюс Моцкявичюс, ВРИО Алитусской противопожарной службы.

По его словам, на настроение работников это пока никак не подействовало, поскольку до конца неясно, что именно и у кого нашли, и чем обусловлены такие результаты.

По словам директора Медцентра Министерства внутренних дел Литвы Марюса Буйткуса, обследование 40 пожарных показало, что из 8 тяжелых металлов 5

превышали норму: больше всего - в 10 раз норму превышало содержание алюминия, содержание хрома было повышено в организме 9 из 10 пожарных.

У каждого второго пожарного в организме было повышенное содержание мышьяка, у некоторых обнаружили повышенное содержание ртути и кадмия.

Ни у одного из пожарных в организме не была превышена допустимая концентрация цинка, меди и свинца.

Врачи оценивают это как хроническое отравление, однако намерены следить за здоровьем пожарных.