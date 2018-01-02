"В связи с обострением болезни, лауреат Нобелевской премии, писатель Алексиевич не приедет в Литву. Писатель приносит извинения, но принять участие в просмотре спектакля "Цинк" и запланированных встречах она не сможет", - говорится в сообщении Молодежного театра.
Алексиевич должна была приехать на спектакль Эймунтаса Некрошюса "Цинк", поставленный по ее книгам "Цинковые мальчики" и "Чернобыльская молитва", после чего - ответить на вопросы зрителей.
Центральный акцент спектакля - сама Алексиевич (актриса Алдона Бендорюте), ее личность и путешествие по ее времени, сообщалось в сообщении театра.
Алексиевич родилась в 1948 году в Украине. Ее отец - белорус, мать - украинка. Писать она начала еще в школе. Алексиевич окончила журналистику, писала статьи, в которых критиковала политику СССР.
На формирование ее стиля повлиял белорусский писатель Алесь Адамович.
Первая опубликованная книга Алексиевич "У войны не женское лицо" была написана в 1983 году. Вторая книга писательницы, "Последние свидетели: книга недетских рассказов" (1985), основана на воспоминаниях детей о ВОВ Третья книга — "Цинковые мальчики" (1989 г.) - посвящена Афганской войне.
В 1997 году опубликована "Чернобыльская молитва", написанная по свидетельствам очевидцев Чернобыльской трагедии. В 2013 году появилась книга "Время секонд хэнд" о феномене советского человека и травме, вызванной распадом социализма.
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