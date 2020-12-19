В списке пораженных стран также остаются Лихтенштейн и Швейцария. Из списка вычеркнули Северную Ирландию и Польшу.

С учетом количества больных страны делят на 4 зоны: зеленую, желтую, красную или серую. Поскольку Литва находится в красной зоне, пораженными у нас считаются страны из серой зоны.

В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей. Кроме того, в эту зону всходят все третьи страны.

Лица, приезжающие из стран серой зоны, должны провести 10 дней в изоляции или должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позже чем за 48 ч. до прибытия. Этот тест можно сдать и в Литве, тогда изолироваться придется до получения его результата.

Приезжие из третьих стран должны изолироваться или сдавать тест в Литве. Но даже если тест будет отрицательным, им рекомендуют провести в изоляции 10 дней или ограничить число контактов, не посещать места массового скопления людей.

Минздрав Литвы отмечает, что пассажиры международных маршрутов всех видов транспорта обязаны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) на сайте (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR), приехавшие на своем транспорте должны не позже чем в течение 12 часов зарегистрироваться в НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).