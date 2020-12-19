aA
18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем оказались Англия, Уэльс и Словения, сообщает Минздрав Литвы. С 21 декабря приезжие из этих стран должны провести 10 дней в карантине или сдать тест на коронавирус (COVID-19).
Oro uostas
Oro uostas
© Shutterstock

В списке пораженных стран также остаются Лихтенштейн и Швейцария. Из списка вычеркнули Северную Ирландию и Польшу.

С учетом количества больных страны делят на 4 зоны: зеленую, желтую, красную или серую. Поскольку Литва находится в красной зоне, пораженными у нас считаются страны из серой зоны.

Статьи по теме:
В Вильнюсской больнице коронавирус установили у 10% врачей  (9)
Глава департамента: нет возможности остановить распространение коронавируса в местах лишения свободы  (7)

В серую зону входят страны, которые не предоставляют данные Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний или в которых за последние 7 дней сделали 300 и меньше тестов на коронавирус на 100 000 жителей. Кроме того, в эту зону всходят все третьи страны.

Лица, приезжающие из стран серой зоны, должны провести 10 дней в изоляции или должны предъявить отрицательный результат теста, сделанного не позже чем за 48 ч. до прибытия. Этот тест можно сдать и в Литве, тогда изолироваться придется до получения его результата.

Приезжие из третьих стран должны изолироваться или сдавать тест в Литве. Но даже если тест будет отрицательным, им рекомендуют провести в изоляции 10 дней или ограничить число контактов, не посещать места массового скопления людей.

Минздрав Литвы отмечает, что пассажиры международных маршрутов всех видов транспорта обязаны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ) на сайте (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form) и перед посадкой предъявить полученный код (QR), приехавшие на своем транспорте должны не позже чем в течение 12 часов зарегистрироваться в НЦОЗ (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Расширяются возможности диагностики COVID-19 – тесты делают и в Антакальнисской поликлинике (6)

Пациенты, желающие сдать тест на коронавирус , могут...

Представители торговых сетей: ограничение ассортимента чревато хаосом (13)

Часть литовских торговых сетей, которые в четверг...

В Литве диагностирован 3181 новый случай коронавируса и 39 смертей (24)

В Литве за минувшие сутки диагностирован 3181 новый...

TOP новостей

В Литву съезжаются эмигранты – массово едут к близким (65)

За неделю до Рождества в Литву стали съезжаться...

Актуально для приезжающих в Литву: в список пораженных стран внесли Англию и Уэльс (12)

18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем...

В Литве диагностировано 3219 новых случаев коронавируса и 33 смерти (15)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3219 новых...

После спокойных выходных погода испортится

В субботу в первой половине дня небольшой дождь пройдет...

В Литве ограничено перемещение, жителей за попытку обмануть стражей порядка ждут большие штрафы (128)

В Литве ограничено перемещение жителей между...