Девушка утверждает, что к ней приставал известный литовский режиссёр Шарунас Бартас.
Актриса рассказала, что это произошло 5 лет назад.
"Пять лет назад ко мне сексуально домогался кинорежиссер Шарунас Бартас. Прошло 5 лет, но сейчас, когда я это пишу, я это помню так, как будто всё произошло вчера. Я держала это в тайне, так как думала, что это не будет реально, пока об этом никто не узнает. Но это неправда. Время нарушить тишину и перестать притворяться, что этого нет. Пожалуйста, давайте не позволим этому произойти ещё раз", - по-английски написала Степонайтите, добавив хэштег #Metoo.
В интервью DELFI актриса сказала, что Бартас на ее обвинения не отреагировал. С режиссером не удалось связаться и журналистам.
Степанайтите стала известна после роли в фильме "Лето Сангайле". За эту роль она получила награду "Серебряный журавль".
Тем временем, режиссер Бартас в эту пятницу за свою новую ленту "Иней" получил награду на фестивале в Минске "Листопад". Фестиваль признал его фильм лучшей режиссерской работой.
Ш. Бартас - известный литовский режиссёр. Он получил не одну награду за свои киноленты. В 1992 году он был награжден призом Берлинского кинофестиваля FIPRESCI за фильм "Три дня".
Литовский режиссер пополнил список известных людей, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Волна обвинений в адрес различных знаменитостей последовала за публикациями в американской прессе, в которых женщины-актрисы рассказали о недостойном поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
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