Ямпольскиса взял на поруки близкий человек, поэтому от уголовного преследования отказались. Теперь взявший актера на поруки член семьи должен контролировать актера. Это помогло актеру избежать судимости.
Соответствующее постановление суд принял 25 июля. Кроме того, что актер был лишен прав, суд постановил конфисковать автомобиль супруги Ямпольскиса, на котором он ехал.
Постановление суда обжалованию не подлежит.
DELFI связался с Ямпольскисом, пытался узнать, как он оценивает такое постановление суда, но актер не захотел что-либо комментировать: "Ничего комментировать не хочу".
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