Четыре года назад распался второй брак Сипариса. С Угне он прожил 25 лет. Он сказал, что настало время, когда после работы он хотел только смотреть телевизор, а это его супруге не понравилось. Однако он признал, что не был примерным мужем ни для одной из своих спутниц жизни – он изменял и никогда не был человеком семейного очага.

"Вообще стрельцы - не семейные люди, у меня такая сущность. Такое понятие семьи, когда сидят за столом мать и отец, дети - не для меня. И я понимаю, что для женщины это неприемлемо, но я с этим ничего не мог сделать. Мне надоедало, я терпеть не могу рутину. Это самое страшное, это уничтожает самые красивые чувства, этот идиотский быт. Исчезает романтика, начинается жизнь, надо. Нет такого слова "надо", его надо вычеркнуть из своего лексикона. Почему я должен жертвовать собой ради другого человека. Ради чего? Никто не вернет эту жертву, никто", – считает Саулюс.

На вопрос, как новая возлюбленная поверила в его чувства, когда у него такая нехорошая репутация, Саулюс ответил: "Ответьте мне на вопрос, что такое репутация? Почему сразу думают, если у тебя много женщин, что репутация плохая? Мне кажется, все наоборот – это хорошая репутация для нормального здорового мужчины. Все это не только не испортило мой имидж, но и помогло".

После развода в жизни Саулюса наступил самый черный период. Он сказал, что ушел в себя, почти ежедневно пил, даже думал о самоубийстве. И даже после того как он публично заявил о переменах, о том, что бросил пить, полиция задержала его нетрезвым за рулем.

Сейчас Сипарис живет в Москве и зарабатывает 2000 евро в день.

"Какие тут звезды в Литве с 3 евро, не смешите", - сказал о литовских звездах легендарный актер.