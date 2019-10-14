Четыре года назад распался второй брак Сипариса. С Угне он прожил 25 лет. Он сказал, что настало время, когда после работы он хотел только смотреть телевизор, а это его супруге не понравилось. Однако он признал, что не был примерным мужем ни для одной из своих спутниц жизни – он изменял и никогда не был человеком семейного очага.
"Вообще стрельцы - не семейные люди, у меня такая сущность. Такое понятие семьи, когда сидят за столом мать и отец, дети - не для меня. И я понимаю, что для женщины это неприемлемо, но я с этим ничего не мог сделать. Мне надоедало, я терпеть не могу рутину. Это самое страшное, это уничтожает самые красивые чувства, этот идиотский быт. Исчезает романтика, начинается жизнь, надо. Нет такого слова "надо", его надо вычеркнуть из своего лексикона. Почему я должен жертвовать собой ради другого человека. Ради чего? Никто не вернет эту жертву, никто", – считает Саулюс.
На вопрос, как новая возлюбленная поверила в его чувства, когда у него такая нехорошая репутация, Саулюс ответил: "Ответьте мне на вопрос, что такое репутация? Почему сразу думают, если у тебя много женщин, что репутация плохая? Мне кажется, все наоборот – это хорошая репутация для нормального здорового мужчины. Все это не только не испортило мой имидж, но и помогло".
После развода в жизни Саулюса наступил самый черный период. Он сказал, что ушел в себя, почти ежедневно пил, даже думал о самоубийстве. И даже после того как он публично заявил о переменах, о том, что бросил пить, полиция задержала его нетрезвым за рулем.
Сейчас Сипарис живет в Москве и зарабатывает 2000 евро в день.
"Какие тут звезды в Литве с 3 евро, не смешите", - сказал о литовских звездах легендарный актер.
Ведомство президента: на повышение пенсий за 2 года понадобится около 65 млн евро
Предложенное президентом Литвы Гитанасом Науседой...
Олимпийская чемпионка Рута Мейлутите станет советником мэра Каунаса
Советником мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса...
Результат анализа крови доказал, что брат Ушацкаса в момент ДТП был пьян (4)
Брат экс-дипломата Вигаудаса Ушацкаса в момент...
Необычные кадры в Шилуте: заблудившаяся овца, кролик у храма и застрявший на дереве кот
Овца щиплет травку у здания бывшего музея, овца на...
Супруга подозреваемого в незаконном лишении свободы: из Англии он вернулся другим человеком (1)
Неоднократно судимый мужчина, который сидел за...
TOP новостей
Самые крупные землевладельцы в Литве: тысячи гектаров в руках горстки людей (45)
Крупнейшим землевладельцам в Литве принадлежат тысячи...
Пенсионерка: это решение - насмешка над вырастившими детей женщинами, которых бросили мужья (30)
"Мне кажется, что насмешка - платить вдовью пенсию...
Эксперт о налоге на недвижимость в Литве: в кризис от него не откажутся
Председатель Комиссии по налогам Литовской бизнес...
Кто в Литве сможет получить компенсацию на автомобиль в размере 1000 евро (9)
Министерство охраны окружающей среды Литвы на покупку...
Глава МИД Литвы: действия Турции в Сирии могу навредить борьбе с группировкой ИГИЛ (32)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...