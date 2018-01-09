Он рассказал, что его пытались завербовать уже во время учебы в консерватории (сейчас - Литовская академия музыки и театра - DELFI).

"Меня вербовали, когда я учился, еще в консерватории, - впоминал актер. - Консерватория рядом со зданием (КГБ в Вильнюсе - DELFI), и там, во время торжественных праздников, шествий или мероприятий, стояли трибуны. Чекисты там шныряли, и в первую очередь они, очевидно, смотрели за тем, чтобы не подложили какую-нибудь бомбочку. Чтобы найти эту бомбочку, им приходилось шнырять по всем углам".

По его мнению, кэгэбисты могли обратить на него внимание также потому, что некоторое время он занимал должность секретаря комсомольской организации консерватории.

"Я был секретарем, когда Алекнавичюс заболел. Я его заменял, - сказал Р. Адомайтис. - Так что я был для советских властей лояльным человеком, надо было привлечь меня к более серьезной работе. Они приходили, вели разговоры. Я подозревал, что они хотят завербовать меня".

Правда, актер отрицает использование любых форм принуждения при вербовке: "В моем случае этого не было".

Актер очень критично относится к обнародованию имен Д. Баниониса и С. Сондецкиса.

"У меня вызывает отвращение все, что происходит. Кто все это делает? Почему именно Донатаса? Почему Сондецкиса? Почему те люди, которые действительно много сделали, достойны и всеми уважаемы? Почему на них нужно лить помои?", - не скрывает возмущения Р. Адомайтис.

Когда его попросили поделиться воспоминанием о прошлом, Р. Адомайтис снова начал задавать вопросы: "Почему нам нужно копаться в могилах и перебирать косточки? Почему это происходит в Литве? Мы не любим друг друга, и пытаемся навредить, издеваемся друг над другом".

На вопрос, были ли, по его мнению, Д. Банионис и С. Сондецкис агентами КГБ, Адомайтис ответил:

"Я не знаю, как это все было, но тогда мы все были конформистами. За исключением одного- другого, Терляцкаса или Садунайте, которые были настоящими диссидентами (Антанас Терлекас и Нийоле Садунайте - DELFI). Все мы были конформистами, приспосабливались к той жизни, тому порядку и властям, - сказал Адомайтис и повторил. - Мы все так или иначе конформисты. Но нужно ли выкапывать тех, кто уже мертв? Они легче всего виноваты, потому что не могут защитить себя".

Как уже сообщал DELFI, Центр по изучению геноцида и сопротивления жителей Литвы обнародовал информацию, что выдающиеся литовские деятели искусства - актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис - в годы Советской оккупации были завербованы агентами КГБ.