Исторический документ можно увидеть в том же зале, где он и был подписан.

Поскольку документ не защищен от света, для сохранения чернил и бумаги его на некоторое время нужно поместить в полную темноту, поэтому документ будет передан в хранилище Литовского государственного исторического архива до 1 февраля 2020 года.

В прошлом году Литва и Германия подписали договор, согласно которому акт передает Литве на срок максимум пять лет, с ежегодным продлением срока хранения. Соглашение предусматривает, что документ может экспортироваться и в Каунасе, когда этот второй по величине город страны станет Европейской культурной столицей.

Написанный от руки текст постановления 16-го февраля на литовском и немецком языках с подписями 20 подписантов обнаружил в Дипломатическом архиве Берлина в конце марта профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.

9 ноября, в 16 ч. в Доме подписантов состоится специальная экскурсия "За неделю до "отдыха": Акт от 16 февраля". Во время экскурсии ее участники смогут осмотреть оригинальный документ и увидеть сохранившиеся до наших дней вещи подписантов.