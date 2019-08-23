Акция в поддержку Гонконга в Вильнюсе омрачена конфликтом со сторонниками Пекина

На организованный членом Cейма Мантасом Адоменасом митинг сначала собралось чуть более полусотни человек, но когда на Кафедральной площади прозвучал призыв выстроиться в "живую цепь", то на несколько минут за руки взялось около 200 человек.

Это было выражение поддержки гонконгцам, которые по случаю тридцатилетия "Балтийского пути" взялись за руки у себя в стране в знак протеста против закона об экстрадиции на материковую часть Китая и насилия полиции.

Митинг на центральной площади Вильнюса сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали с подступов к площади, однако когда участники демонстрации стали расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Это были преимущественно проживающие в Литве китайцы.

Когда разгорелись споры, между сторонниками Гонконга и Китая произошла потасовка, а М. Адоменас вызвал полицию. Он назвал участников контрпротеста "коммунистическими проститутками" и скандировал "убийцы, идите домой".

Прибывшие полицейские стали выяснять обстоятельства инцидента и записали имена и фамилии некоторых лиц, а спустя какое-то время увезли двух человек из сторонников Китая, подтвердил BNS пресс-атташе полиции Рамунас Матонис.

"Два человека доставлены в полицию для более подробного выяснения", – сказал Р. Матонис.

М. Адоменас сообщил BNS, что в понедельник намерен написать заявление в полицию.

В пятницу в Вильнюсе, на Кафедральной площади состоялась акция в поддержку Гонконга.

Один из организаторов акции, парламентарий Мантас Адоменас сказал, что хотел этим мероприятием "показать гонконгцам, что их видят, они не забыты".

"Если для нас "Балтийский путь" – красивое, ностальгическое воспоминание, то для Гонконга сегодня это ситуация, в которой они сейчас борются. Для них это не прошлое", – сказал BNS политик.

Он подчеркнул, что для литовцев 30 лет назад "каждый жест поддержки из свободного мира был исключительно важен".