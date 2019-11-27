27 ноября акцию протеста в связи с недостаточным финансированием системы высшего образования проведет Вильнюсский университет, во время акции прохожим будут раздавать дипломы об окончании вуза.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Поскольку правительство никак не хочет понять, что высшее образование имеет определенную ценность и должно соответственно оплачиваться, хочет чтобы мы работали почти даром, мы пойдем к зданию правительства и будем раздавать дипломы бесплатно, чтобы показать, что можем соответствовать такому видению", – сказал BNS ректор ВУ Артурас Жукаускас.

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"Акцию организует ВУ, но мы приглашаем и представителей других вузов присоединиться к ней", – прибавил он.

Акцию ВУ назвал "Диплом за Спасибо" (Diplomas už Ačių - слово написано с ошибкой, чтобы напомнить об ошибке, допущенной экс-министром образования Аудроне Питренене). По словам ректора, Во время акции он поставит свою подпись на нескольких сотнях дипломов и их раздадут прохожим.

"Планируется, что ректор будет сидеть на площади Винцаса Кудирки и подписывать всем желающим дипломы (...) Раздадим столько, сколько смогу принести. Думаю, будет несколько сотен дипломов", – сказал ректор.

Он заметил, что преподаватели вузов поддержат и предупредительную забастовку учителей, намеченную на 28 ноября.

"Поддержим и эту забастовку. Но если ничего не будет, мы можем объявить выходные и не работать. Закроем университет, не будем работать, будем праздновать", – сказал Жукаускас.

В четверг в Литве пройдет двухчасовая предупредительная забастовка части учителей и преподавателей вузов.

Учителя требуют, чтобы власти соблюдали договоренность и в бюджете на следующий год предусмотрели обещанные два года назад 117 млн. евро.

По данным Департамента статистики, во втором квартале этого года средняя зарплата учителей была 877 евро "на руки", а у преподавателей вузов – 1071 евро.

Министерство науки, образование и спорта указало, что в 2018 и 2019 гг. на повышение зарплат учителей и преподавателей было выделено больше 46 млн. евро.

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