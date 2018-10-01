С таким предложением к парламенту, правительству и президенту Дале Грибаускайте обратилась группа академиков.
"В 2019 году исполняется 1010 лет с того дня как в старейшей летописи – Кведлинбургской летопись 9 марта 1009 г. было упомянуто имя Литвы, – сказано в обращении. – Мы уверены, что этот значимый день торжественно следует отмечать ежегодно".
Девять академиков предлагают объявить 9 марта днем Литвы, включить его в число памятных дат, а в 2019 г. торжественно отметить его. В Кведлинбургской летописи в 1009 г. Литву упомянули в описании гибели миссионера Св. Бруно.
В 2009 г. в 1000-летие упоминания имени в Литву привезли единственный сохранившийся вариант переписанной летописи, созданный в XVI в.
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