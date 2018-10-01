В следующем году академики предлагают отметить 1010-ю годовщину упоминания имени Литвы.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

С таким предложением к парламенту, правительству и президенту Дале Грибаускайте обратилась группа академиков.

"В 2019 году исполняется 1010 лет с того дня как в старейшей летописи – Кведлинбургской летопись 9 марта 1009 г. было упомянуто имя Литвы, – сказано в обращении. – Мы уверены, что этот значимый день торжественно следует отмечать ежегодно".

Девять академиков предлагают объявить 9 марта днем Литвы, включить его в число памятных дат, а в 2019 г. торжественно отметить его. В Кведлинбургской летописи в 1009 г. Литву упомянули в описании гибели миссионера Св. Бруно.

В 2009 г. в 1000-летие упоминания имени в Литву привезли единственный сохранившийся вариант переписанной летописи, созданный в XVI в.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Со вторника в Паневежисе начинается отопительный сезон (2)

2 октября в Паневежисе начинается отопительный сезон.

В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (22)

В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...

Академики предлагают в следующем году отметить 1010-ю годовщину упоминания имени Литвы (21)

В следующем году академики предлагают отметить 1010-ю...

В конце недели ждет сюрприз – в Литву вернется тепло

В начале недели в Литве будет тепло, в середине –...

Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (22)

Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...

TOP новостей

Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (22)

Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...

Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (26)

О приближающемся экономическом кризисе говорят все...

Учителей каких специальностей не хватает в Литве: это затишье перед бурей (2)

301 – столько первокурсников в этом году приняты в...

В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (22)

В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...

Началась битва за известное кафе: пропали декларации, появились известные фамилии (6)

На социальный бизнес, который работает в престижной...