Агентство Bloomberg объяснило аномальную теплую зиму

Аномально теплая зима в странах Европы и США объясняется необычной ситуацией в Арктике, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.
По их данным, аномально высокая температура объясняется необычайно устойчивой областью низкого давления в районе Северного полюса. Из-за нее ветры, которые обычно "отправляют" холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте. По факту они циркулируют на самом севере планеты и не попадают в южные районы.
Такая ситуация привела к тому, что в США температура оказалась выше средней на 3 градуса. По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Аналогичная ситуация складывается в Европе, восточной части Канады, а также большей части России.
При этом эксперты AccuWeather и Maxar были уверены, что нынешняя зима будет холодней предыдущей, однако метеорологи не ожидали, что область низкого давления в Арктике сохранится на столь долгий срок.
Ученые пока не выяснили, что стало причиной аномалии. Ранее эксперты предполагали, что при нормальном развитии ситуации зима должна быть холодной.
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