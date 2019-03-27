Адвокаты осужденных по делу о событиях 13 января 1991 года заявили в среду, что обжалуют приговор, оглашенный Вильнюсским окружным судом.
© DELFI / Karolina Pansevič

Адвокат заочно осужденного за военные преступления и преступления против человечности бывшего офицера КГБ Михаила Головатова Ришардас Бурда заявил, что назначенный его подопечному срок наказания в 12 лет лишения свободы кажется ему нелогичным.

"По сути, оценка в преступлениях против человечности несколько иная. За них, прежде всего, отвечают не подчиненные, а те, кто командовал", – сказал BNS адвокат.

Статьи по теме:
Президент Литвы называет приговор по делу 13 января очной ставкой с правдой  (59)
Премьер Литвы: после приговора по делу 13 января возможна информационная атака РФ  (9)

"Маршал Язов получил меньше, чем его подчиненный", – сказал он.

В среду Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии 13 января 1991 года. Коллегия трех судей осудила 94-летнего Д. Язова на 10 лет лишения свободы. М. Головатов получил срок в 12 лет лишения свободы.

Адвокат бывшего заместителя командующего 76-ой Псковской воздушно-десантной дивизии, самого высокопоставленного командующего десантника в Вильнюсе Василя Кустрио Эмма Домаева заявила BNS, что обжалует приговор.

"Наказание Язову действительно должно было быть строгим, а моему полковнику все равно должно было быть меньшим. Он же был исполнителем", – сказала юрист. Суд наказал В. Кустрио 12 годами лишения свободы.

Прокуроры, расследовавшие дело, пока не комментируют избранные судом наказания и обещают сделать это после обеда, когда судьи зачитают мотивы приговора.

Сегодня Вильнюсский окружной суд огласил приговор 67 гражданам России, Беларуси и Украины, они признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности за участие в советской агрессии 13 января 1991 года. Они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Большинство обвиняемых судили заочно, поскольку Россия и Беларусь отказались их выдавать.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"За что?": Геннадий Иванов не согласен с приговором по делу 13 января (20)

Бывший советский офицер Геннадий Иванов, признанный...

Литва: экс-руководители СССР заочно осуждены за военные преступления по делу 13 января 1991 года Прямая трансляция (334)

В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...

Общество

Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...

Читатели портала делятся первыми весенними цветами

Несмотря на то, что во вторник в Литве выпал снег, в...

Через несколько дней в Каунасе откроется Министерство сельского хозяйства (2)

Зеркальное Министерство сельского хозяйства Литвы...

Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)

С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...

Адвокаты осужденных по делу 13 января намерены обжаловать приговор (6)

Адвокаты осужденных по делу о событиях 13 января 1991 года...

TOP новостей

1991 sausio 13-osios įvykiai Lietuvoje Jurijus Melis January 1991 events

В Литве за военные преступления заочно осуждены Язов, Головатов и Усхопчик Прямая трансляция (334)

В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...

Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (3)

С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...

В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сот евро, а в Англии – круглую сумму каждый год (7)

Пока Литве планируют платить за отказ от старого...

"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (25)

Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...

Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...