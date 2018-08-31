Адвокат задержанного британца упомянул, что в Шяуляй обнаружено тело женщины

Сейчас в деле Графининой проводят ДНК-тесты. Уже есть результаты одного из 4 тестов.
"Что за тесты, я знаю, но подробно рассказать не могу", - сказал DELFI адвокат Веста Эрик Павлович.
На вопрос о сведениях в интернете о том, что из квартиры в Шяуляй, которую арендовала Графинина, пропал ковер, были обнаружены следы крови и остатки химии на полу, которой могли смывать кровь, Павлович сказал, что это слухи.
"Насколько я знаю, это слухи", - сказал Павлович.
"На данный момент ничего нет. Если бы были предъявлены обвинения, решались вопросы, мы бы думали, как это опротестовать. А пока - ничего", - сказал адвокат Веста.
Правда, во время беседы он упомянул, что около одного из озер под Шяуляй, возможно, обнаружено тело. Но подробности пока неизвестны. Возникает вопрос, почему сведений об этом нет в полицейских сводках.
DELFI обратился с вопросом в полицию, но ответа не получил.
Об исчезновении 28-летней Графининой сообщила сестра. Ее объявили в розыск с 19 июля. Сестра сказала, что не может с ней связаться с 1 июля. Женщину разыскивают в Литве и Великобритании.
Выяснили, что 1 июля она вернулась в Литву. Это зафиксировали во время проверки пассажиров аэропортов. История стала еще загадочнее, когда выяснилось, что малолетняя дочь Графининой оказалась в доме опеки. Ее забрала служба по правам детей. Ребенок находился в небезопасном окружении.
Супруг пропавшей Найгел Вест был взят под стражу 6 августа.
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