Адвокат задержанного британца упомянул, что в Шяуляй обнаружено тело женщины

В деле об убийстве Сандры Графининой на данный момент больше вопросов, чем ответов. Несмотря на то, что обстоятельства ее исчезновения пока неизвестны, супруг бывшей исполнительницы Найгел Вест находится под арестом. Его адвокат рассказал DELFI о том, что сейчас проводят ДНК-тесты и о том, что около одного из озер под Шяуляй обнаружено тело.
Nigelas Westas, Sandra Grafinina
© DELFI montažas

Сейчас в деле Графининой проводят ДНК-тесты. Уже есть результаты одного из 4 тестов.

"Что за тесты, я знаю, но подробно рассказать не могу", - сказал DELFI адвокат Веста Эрик Павлович.

На вопрос о сведениях в интернете о том, что из квартиры в Шяуляй, которую арендовала Графинина, пропал ковер, были обнаружены следы крови и остатки химии на полу, которой могли смывать кровь, Павлович сказал, что это слухи.

Статьи по теме:
Задержан муж Сандры Графининой, дело об исчезновении переквалифицировано в убийство  (4)
Полиция разыскивает пропавшую без вести Сандру Графинину  (7)

"Насколько я знаю, это слухи", - сказал Павлович.

"На данный момент ничего нет. Если бы были предъявлены обвинения, решались вопросы, мы бы думали, как это опротестовать. А пока - ничего", - сказал адвокат Веста.

Правда, во время беседы он упомянул, что около одного из озер под Шяуляй, возможно, обнаружено тело. Но подробности пока неизвестны. Возникает вопрос, почему сведений об этом нет в полицейских сводках.

DELFI обратился с вопросом в полицию, но ответа не получил.

Об исчезновении 28-летней Графининой сообщила сестра. Ее объявили в розыск с 19 июля. Сестра сказала, что не может с ней связаться с 1 июля. Женщину разыскивают в Литве и Великобритании.

Выяснили, что 1 июля она вернулась в Литву. Это зафиксировали во время проверки пассажиров аэропортов. История стала еще загадочнее, когда выяснилось, что малолетняя дочь Графининой оказалась в доме опеки. Ее забрала служба по правам детей. Ребенок находился в небезопасном окружении.

Супруг пропавшей Найгел Вест был взят под стражу 6 августа.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

На пасеку в Укмергском районе пришел нежданный гость

Видеокамера на пасеке на Тауену-Ужуленисском...

Объявление: скупают профили на фейсбуке по 17 евро (2)

"Покупаю профили на фейсбуке по 17 евро". Такое...

Адвокат задержанного британца упомянул, что в Шяуляй обнаружено тело женщины

В деле об убийстве Сандры Графининой на данный момент...

Председатель ЕК: надо отказаться от перехода на летнее время (4)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что...

С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (5)

На литовских дорогах государственного значения на...

TOP новостей

Audrius Butkevičius ir Pavelas Gračiovas, už jų - Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas

В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск (55)

В пятницу Литва отмечает 25-летие вывода оккупационных...

Vladimiras Libenko Vladimiras Libenko Aleksandras Učitelevas

Украинец в Йонаве: уже говорит по-литовски и зарабатывает больше других (108)

Владимир Либенко приехал в Литву из три года назад и...

С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (5)

На литовских дорогах государственного значения на...

Объявление: скупают профили на фейсбуке по 17 евро (2)

"Покупаю профили на фейсбуке по 17 евро". Такое...

В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа алкоголя (1)

В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа...