Адвокат Язова ждет воли его близких по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве

В прошлом году Вильнюсский окружной суд признал Д. Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с его ролью во время советской агрессии 1991 года. Заочно он был осужден на 10 лет лишения свободы.

Литовские законы предусматривают возможность продолжить процесс, если скончавшееся лицо подавало апелляционную жалобу.

Адвокат Валентинас Гирюнас отметил, что Апелляционный суд планирует начать рассматривать дело 26 марта, до этого времени он будет ждать позиции близких.

"В суде первой инстанции не было общения с близкими, хотя защитники и прилагали усилия, писали письма, не было реакции, мы не знаем их позиции, и эта ситуация не изменилась: если до первого заседания я получу от близких какие-либо письменные документы о том, как поступать, если они попросят, чтобы процесс продолжился, то суду будут поданы соответствующие процессуальные документы. На это есть месяц", – сказал BNS В. Гирюнас.

Адвокат сказал, что, если не получит позиции в отношении Д. Язова, то дело должно быть прекращено.

Однако прокуратура утверждает, что поскольку в деле есть жалоба Д. Язова, то она должна быть рассмотрена в апелляционном порядке, так как подобная возможность предусматривается в случае кончины осужденного, подавшего апелляционную жалобу на реабилитирующих основаниях.

Д. Язов скончался во вторник, ему было 95 лет.

Д. Язов был министром обороны СССР с мая 1987 года по август 1991 года.