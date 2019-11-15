Адвокат Венцкене заявила отвод двум судьям Вильнюсского окружного суда

Пресс-секретарь суда Лина Немейкайте сказала BNS, что в пятницу адвокат передала заявку на отвод судей Аушры Бельске и Аудрюса Цининаса.
"Мотив – эти судьи работали над делом о педофилии и 30 ноября 2012 года приняли решение по этому делу. Я думаю, это связано – высказано мнение, решение может быть необъективным", – сказала Жукаускене.
В коллегии из трех судей, которая 15 ноября должна была рассматривать жалобу Венцкене, есть и судья Дарюс Пранка, к которому у адвоката претензий нет.
Каунасский участковый суд 8 ноября разрешил взять Венцкене под стражу на два месяца, мотивировав свое решение тем, что она может скрываться от правосудия.
Коллегия судей Каунасского окружного суда отказалась от рассмотрения апелляции, поскольку Венцкене в этом суде работала почти пять лет, поэтому у нее были рабочие или даже дружеские отношения с судьями этого суда, которые, как ожидалось, должны были рассматривать жалобу.
Судьи подчеркнули, что решение о неучастии в рассмотрении жалобы было принято ради того, чтобы общественность и участники процесса не усомнились в беспристрастности суда.
Апелляционный суд Литвы решил передать это дело на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд.
Бывшая судья была доставлена в Литву в среду на прошлой неделе из Чикагской тюрьмы, где она содержалась с марта 2018 года.
Венцкене подозревают в неисполнении судебного решения, препятствовании деятельности судебного пристава, сопротивлении государственному служащему и в том, что она дала пощёчину Лаймуте Станкунайте.
Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.
Бывшая судья и политик покинула Литву в 2013 году. В том же году Сейм лишил её правового иммунитета.
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