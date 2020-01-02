Адвокат: с турецкими строителями в Каунасе рассчитались

По литовским договорам с турецкими строителями, занятыми на реконструкции Каунасского стадиона, расчет произведен, поэтому оснований для протестов у них нет, говорит встретившийся в четверг с руководством Каунаса адвокат компании Kayi Construction Гинтарас Черняускас.
Įtampa už milijonus rekonstruojamo Kauno stadiono statybų aikštelėje: turkai atsisako dirbti
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

"По литовским трудовым договорам компания Kayi полностью рассчиталась с этими работниками, и работники не могут предъявлять претензии", – сказал он BNS.

Глава филиала компании Александрас Беганскас немного раньше в четверг подтвердил, что проблемы возникли из-за заключенных с рабочими в Турции трудовых договоров, расчет по которым с ними запаздывает.

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"Эти деньги уже готовы, и мы предложили все суммы, которые у нас им причитаются. Существует проблема с материнской компанией, которая находится в Турции", - сказал Беганскас.

Г. Черняускас говорит, что эти проблемы туркам следует решать по возвращении на родину.

"Если это на самом деле правда, то им следует решать эти вопросы в Турции, а не в Литве", – сказал он.

По словам адвоката, для переговоров с бастующими рабочими в Литву приезжает руководство Kayi из Турции, и тем не менее он подчеркнул, что работы на стадионе продолжаются и на них этот конфликт не скажется.

"Эти протесты никак не помешают работам по строительству стадиона", – сказал адвокат.

По информации А. Беганскаса, опоздания с расчетом в Турции связаны с тем, что с компанией своевременно не рассчитались за работы другие заказчики, а со строителями попытаются договориться о том, чтобы им была выплачена часть образовавшегося в Турции долга, и постараются подписать договор мировой, по которому окончательный расчет будет произведен в течение полугода.

В четверг проверку филиала Kayi Construction в Литве начала Государственная трудовая инспекция.

Как сказала BNS Советник по связям с общественностью Государственной трудовой инспекции Юргита Кажукаускайте-Сарницкене, проверяются документы компании.

Работающие на строительстве стадиона турецкие рабочие начали протестовать в конце декабря, а в последний день года они начали голодовку напротив Каунасского городского самоуправления.

Профсоюз 1-го мая некоторое время назад сообщил, что бастуют 53 рабочих, которые не получают зарплату.

По данным профсоюза, компания задолжала каждому рабочему от 7 до 12 тыс. евро.

Руководство Каунасского самоуправления, которое в связи с создавшейся ситуацией пригласило представителей Kayi Construction на встречу, утверждает, что призывает ускорить решение проблемы, и подчеркивает, что если из-за протестов работы по реконструкции стадиона будут опаздывать, то будет рассмотрена возможность назначить штрафы, не исключается и крайняя мера – расторжение договора с турецкой компанией.

Каунасский муниципалитет подписал контракт на реконструкцию стадиона имени С.Дарюса и С.Гиренаса с турецкой строительной компанией Kayi Construction в июне 2018 года.

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