Во вторник на заседании Вильнюсского окружного суда с речью выступила единственный защитник задержанного обвиняемого Галина Кардановская.

Ю. Мель содержится в заключении с марта 2014 года, когда был задержан при пересечении границы.

Ю. Мель обвиняется по делу 13 января в совершении преступлений против человечности и военных преступлений. Четыре инкриминируемых ему преступления относятся к крайне тяжким преступлениям, а одно - к тяжким. Прокуратура просит наказать его 16 годами лишения свободы.

Защитник считает, что такое наказание ничем не обосновано и немотивированно.

Прокуроры же утверждают, что Ю. Мель был в танке 13 января у телевизионной башни.

"Рассмотрев материалы дела, проведя анализ правовых норм, я считаю, что обвинения предъявлены необоснованно, в нарушение фундаментальных принципов права, уголовное преследование должно быть прекращено, не было собрано неоспоримых и надежных доказательств", - заявила на заседании Г. Кардановская.

Она утверждает, что дело политизировано, в обществе уже сформировано мнение о том, что судят военных преступников.

"Погибшие и пострадавшие пожертвовали своими жизнями во имя независимости и свободы. Он является жертвой и заложником политической власти, он не боится ответственности, однако нужно оценивать события такими, какие они были", - сказал Г. Кардановская.

Ранее Ю. Мель давал показания по делу о военных преступлениях и преступлениях против человечности во время событий 13 января у Вильнюсской телебашни.

Тогда он выразил сожаления по поводу того, что обвиняемыми в деле стали рядовые военные, которые лишь выполняли приказ.

Обвиняемый сказал, что в 1991 году, участвуя в советской операции, считал, что служит своей стране.

"Участвуя в операции, я был убежден, что Литва входит в Советский Союз. У меня были все основания так считать. Ситуация была сложной и противоречивой", - сказал в суде Ю. Мель.

Он признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков во время штурма советскими военными подразделениями вильнюсской телебашни. По его словам, по приказу командующего полка из танка были сделаны три холостых выстрела.

При попытке штурма советскими военными в ночь на 13 января 1991 года телебашни в Вильнюсе и здания телевизионного комитета погибли 14 человек, 32 человека получили тяжелые ранения, более 1000 человек получили ранения разных степеней тяжести.

Рассмотрение этого дела в суде завершается, с речами выступают защитники обвиняемых.

Генпрокуратура предлагает признать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова виновным в преступлениях против человечности во время событий 13 января и предлагает наказать его пожизненным заключением. Пожизненное заключение также предлагается в качестве наказания и еще пяти обвиняемым в преступлениях против человечности и военных преступлениях - среди них и бывшему офицеру КГБ Михаилу Головатову.

Оставшихся обвиняемых, то есть 61 лицо, прокуроры просят признать виновными в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях и наказать их лишением свободы сроками от 12 до лет с отбыванием в исправительной колонии.

По делу 13-ого января в 1999 году по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек.