"Ему (кажется) странным (процесс – BNS), он считает, что дело политическое", - сказал в среду BNS адвокат М. Головатова Рышардас Бурда.

Этот высокопоставленный офицер 11-13 января 1991 года командовал группой "Альфа", которая штурмовала телебашню и здания радио и телевидения в Вильнюсе.

Прокуратура вменяет М. Головатову в вину запрещенное международным правом обращение с людьми, убийства лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, нанесение ранений, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права, запрещенную военную атаку, а также использование запрещенных военных средств. Обвиняемого предлагается приговорить к пожизненному заключению.

Согласно данным дела, 69-летний обвиняемый проживает в Москве. М. Головатов относится к числу немногих обвиняемых, у которых есть адвокат. Подавляющее большинство обвиняемых в деле 13 января представляют в суде назначенные государством защитники.

Адвокат М. Головатова в среду приступил к зачитыванию речи подсудимого в свою защиту, которая занимает примерно 70 станиц.

"Низко склоняя голову перед всеми погибшими за независимость 13 января 1991 года, хотелось бы избежать в моей речи обстоятельств, связанных со смертью каждого из погибших. (...) Потому что светлая память ни одного погибшего не стоит спора юристов о допущенных прокурорами ошибках, халатности, затягивании расследования и других обстоятельств, о чем не один высказавшийся в этом деле защитник расставил акценты в своей заключительной речи", - сказал на заседании суда адвокат Р. Бурда.

Он считает, что обвинитель не смог установить ни прямую, ни косвенную связь между смертями или ранениями пострадавших и действиями обвиняемых, найти и изучить огнестрельное оружие, провести баллистические экспертизы, выполнить другие действия по реконструкции январских событий на предмет того, кто, какими действиями убил жителей Литвы, ставших щитами свободы.

В обвинительном акте говорится, что М. Головатову и другим обвиняемые было известно, что между двумя мировыми войнами Литва была независимым государством, о последствиях пакта Молотова-Риббентропа, произошедшем в 1940 году вторжении советской армии в Литву и последовавшей за этим оккупации страны, произошедшем 11 арта 1990 года восстановлении независимости. Адвокат говорит, что это лишь предположения обвинителей, что М. Головатову могли быть известны эти исторические факты.

Адвокат выразил сомнения в том, что планирование захвата здания и перенятия его для охраны является осуществлением политики.

В обвинении говорится, что в конце 1990 года М. Головатов с другими лицами был включен в организованную группу, созданную двумя министрами, председателем КГБ СССР, деятелем КПСС самого высокого ранга.

В ночь на 13 января 1991 года при попытке штурма советскими военными телебашни в Вильнюсе и здания телевизионного комитета погибли 14 человек.

В суде уже завершается рассмотрение дела 13 января, сейчас выступают с речами защитники обвиняемых.

В этом деле более 60 человек обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности, большинство привлечено к суду заочно.

Бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова и некоторых других офицеров литовская прокуратура предлагает приговорить к пожизненному заключению.