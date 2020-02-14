В четверг Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил как необоснованную жалобу А. Вайткуса на решение Главной комиссии по служебной этике, которым признавалось, что он нарушил этику, сообщила BNS пресс-секретарь суда Сигита Балтадуоне.

Суд отметил, что А. Вайткус не доказал, что, став главой Клайпедского порта, представлял декларацию частных интересов о его связях с портовыми предпринимателями, поддержавшими его на выборах в Клайпедский горсовет и в мэры.

Судейская коллегия сочла, что в отношении главы Клайпедского порта А. Вайткуса, участвовавшего на выборах в списке правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" применяются высокие требования транспарентности.

"Суд пришел к выводу, что в этой ситуации возникли основания для усмотрения возможного конфликта интересов", – говорится в сообщении.

Компании предпринимателей, поддержавших А. Вайткуса, по мнению суда, занимают значительную долю в погрузках порта, а сам А. Вайткус должен был принимать решения, связанные с ними.

А. Вайткус возглавлял Клайпедский порт с 2013 года.

В июне прошлого года Главная комиссия по служебной этике (ГКСЛ) Литвы решила, что бывший глава дирекции Клайпедского порта А. Вайткус нарушил закон, не продекларировав интересы.

По мнению комиссии, А. Вайткус должен был указать в декларации частных интересов лиц, которые пожертвовали средства политическому списку, с которым он баллотировался в мэры Клайпеды и горсовет Клайпеды и которые непосредственно связаны с предприятиями, у которых есть коммерческие интересы в порту.

А. Вайткус уволен в конце марта прошлого года, когда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, что глава порта может оставаться беспристрастным в отношении предприятий, поддержавших его на выборах в советы самоуправлений и мэра Клайпеды. Жалобу А. Вайткуса Вильнюсский участковый суд в июне отклонил, однако он обжаловал это решение в судах более высоких инстанций. Однако все суды его жалобу отклонили.

Это постановление ВОАС А. Вайткус в течение 30 дней может обжаловать в Главном административном суде Литвы.