Авторы видео ссылаются на обращение к верующим, которое в середине октября записал раввин из Израиля Амнон Ицхак, в руки которого якобы попал документ ООН, содержащий цели "Повестки устойчивого развития на XXI век". По словам раввина, для временного промежутка 2020 – 2030 гг. в ООН обозначена реализации, например, таких целей как:

* Установление единого мирового правительства;

* Безналичная единая мировая валюта;

* Центральный единый мировой банк;

* Создание единой мировой армии;

* Отмена частной собственности;

* Упразднение института семьи;

* Контроль над ростом и плотностью населения;

* Обязательная вакцинация;

* Имплантация микрочипов в тело человека для возможности совершать покупки онлайн и для контроля передвижения людей;

* Упразднение частного автотранспорта и упразднение всех частных предприятий;

* Запрет на домашних животных;

* Запрет на все натуральные, не синтетические средства лечения;

* Запрет на все виды ископаемого топлива.

Характерно, что никакого официального документа ООН раввин не демонстрирует и не приводит. В свою очередь автор видео заявляет о псевдо-эпидемии коронавируса, искусственно вызванной некими неизвестными. Достоверность документа, о котором говорит раввин из Израиля, по словам авторов видео, подтверждает процессы, которые происходят в мировом социуме. В качестве эксперта авторы видео пригласили одного из малоизвестных российских политиков, который верит в искусственное происхождение коронавируса. Эксперт ссылается на документ, подготовленный Всемирным банком, по его словам, то, что Всемирный банк сообщил об усилении мер по борьбе с пандемией свидетельствует о существовании всемирного заговора. Приглашенный эксперт так же, как и раввин из Израиля, не демонстрирует документ, на который ссылается, и фактически предлагает верить ему на слово.

Комментарий:

Чтобы проверить заявления раввина, мы поговорили с известной в Израиле писательницей, автором многочисленных учебников по ивриту Керен Певзнер. По словам писательницы, хотя раввин действительно распространил в социальных сетях заявление с разоблачением ООН, но свою известность Амнон Ицхак получил благодаря одиозным заявлениям в стиле эпатажного российского политика Владимира Жириновского, (который, напомним, заявлял, что столицу Литвы, Вильнюс, могут бомбить, а сама Литва должна вернуть Беларуси несколько регионов – Ред.). Раввин из Израиля также прославился заявлениями, что женщинам нельзя водить автомобили, так как это свидетельствует об отсутствии скромности.

Наши коллеги из издания USA TODAY связались с Организацией Объединенных Наций. Даниэла Гросс, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН, заявила USA TODAY в электронном письме, что это утверждение полностью сфабриковано.

"Нет, это неправда. Это не настоящий документ ООН", – написала Гросс. Автор отчета 2014 года о теориях заговора в "Повестке дня на XXI век" Хайди Бейрихм заявила AFP Australia еще в июне, что утверждение о “новом мировом порядке” – это обман ультраправых.

"Этот пост наполнен всеми фальшивыми заявлениями, которые ультраправые выдвигали против (Повестки дня ООН на XXI век) в течение длительного времени“, – сказала Бейрих, соучредитель Глобального проекта против ненависти и экстремизма.

ru.Delfi.lt ознакомился с Целями устойчивого развития ООН на 2030 год, и ни одна из этих целей не содержит заявлений, которые "разоблачают" авторы видео и раввин из Израиля.

Повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов Обеспечение рациональных моделей потребления и производства Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития Защита, восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Обращаем внимание читателей, что одним из первых признаков того, что вами пытаются манипулировать, является то, что авторы стараются избегать озвучивания источников информации, которыми пользуются, а если и делают это, то после проверки оказывается, что такие источники информации не достоверны.



Роберт Эванс, журналист-расследователь независимой группы Bellingcat, в интервью Newsy отметил, что часто распространителями дезинформации становятся те, кто пытается позиционировать себя как проверенный источник, таким не являясь, и те, кто, не прикрываясь, на этом зарабатывает.

Не соответствуют реальности также заявления псевдо-экспертов о том, что эпидемия коронавируса является искусственной. Во-первых, таким образом они пытаются эксплуатировать склонность людей верить в конспирологические теории, во-вторых, таким образом авторы видео могут спровоцировать рост заболеваний коронавирусом, если в обществе перестанут придерживаться противоэпидемиологических мер.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения хотя “у большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением и при этом необходимость в госпитализации отсутствует, примерно у 20% пациентов с COVID-19 развивается тяжелая форма заболевания, при которой необходима кислородотерапия, а у 5% – крайне тяжелая форма, которая требует лечения в условиях отделения интенсивной терапии. Могут иметь место фатальные осложнения, в том числе дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс‑синдром (ОРДС), сепсис и септический шок, тромбоэмболия и/или полиорганная недостаточность, в том числе поражения сердца, печени или почек. В редких случаях у детей спустя несколько недель после заражения может возникать тяжелый воспалительный синдром”.

Поэтому верить в заявления авторов этого и других подобных видео не только не стоит, но даже и опасно!

Источники: