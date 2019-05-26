"Мой выбор, пожалуй, всем известен. В связи с этим я хочу поблагодарить кандидатов, которые подняли своими дебатами Литву на европейский уровень, затрагивая литовские проблемы, высказывая свое видение будущего Литвы, как во внутренних делах, так и во внешней политике. Я бы хотел пожелать избранному президенту, будущему президенту Литовской Республики, соответствовать ожиданиям литовского народа и одновременно поднять Литву на международный уровень", – сказал Адамкус журналистам после голосования в Вильнюсе.
"Я придерживаюсь своего мнения и верю, что будущий президент послужит людям Литвы, обладая четким видением ведения Литвы по ясному пути в международной политике", – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, на какие вопросы он бы обратил внимание будущего президента Литвы, Адамкус акцентировал безопасность страны и международное сотрудничество.
"Мне кажется, что внешняя политика очень четко определена, и надеюсь, что она не изменится. Безопасность Литвы (...) и международное сотрудничество Литвы на европейском и мировом уровне", – сказал экс-президент.
Супруга Адамкуса Алма голосовала на дому.
За президентский пост во втором туре выборов борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимонитев и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.
Одновременно в воскресенье проходят и выборы в Европарламент. В выборах в Европарламент (ЕП) участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами. В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
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