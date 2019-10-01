Экс-президент Литвы Валдас Адамкус рассказал порталу DELFI о состоянии своей супруги Алмы Адамкене, которая снова оказалась в больнице.
© DELFI / Domantas Pipas

1 октября он лично ездил в больницу, чтобы поговорить с лечащим врачом супруги. После встречи с врачами он сказал, что и он и врачи довольны ее состоянием.

"Все в порядке, Я сейчас еду из больницы. Врачи довольны прогрессом. Сегодня она уже могла сидеть. Конечно, сама она сесть еще не могла, но прогресс был явный", – сказал Адамкус DELFI.

"Все довольны, я тоже счастлив, наблюдая прогресс. Сейчас стоит вопрос дальнейшего лечения и, конечно же, реабилитации", – сказал Адамкус.

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"Прогресс в хорошую сторону, врачи довольны, а тем более я, все к лучшему", – порадовался он хорошей новости.

А.Адамкене была доставлена в клинику в воскресенье с симптомами инсульта.

Она получала лекарства для улучшения мозгового кровотока, ей выполнен тромболизис.

"Состояние А.Адамкене стабильное и улучшается", - сказала BNS пресс-атташе больницы Гитана Летукене.

Детально состояние здоровья пациента клиника не комментирует, мотивируя это правом пациента на частную жизнь.

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