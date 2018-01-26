Депутат Ингрида Шимоните поделилась одной такой историей в фейсбуке.

"Практический пример для "крестьян", которые будут пытаться объяснить жителям Рокишкиса, чем тридцать евро лучше тридцати евро. Может решат этот парадокс те, у кого лучшее в Литве образование.

Работающая мама заполняет заявку на получение "детских" денег (которые, как известно, она раньше получала через дополнительный необлагаемый налогами минимум). Система отклоняет ее заявку, поскольку истек срок действия паспорта ее супруга. Женщина от всемогущей Системы получает соответствующее письмо.

Вот так вот. Истек срок действия паспорта ее супруга, кончились детские деньги. OK, этот мужчина вне всякого сомнения оформит необходимые документы, ну, упустил этот момент человек. Деньги получат позже. А что ждет мать, муж которой давно забыл о том, что у него был паспорт? И вообще, что "детские" деньги не положены, если кто-то из родителей просрочил паспорт? Так ведь все сейчас так как было, только во много раз лучше?" – иронизировала политик.

Представитель Соцмина Светлана Кульпина прокомментировала ситуацию так:

"С 2018 года упростили порядок подачи заявок на получение "детских" денег по интернету, сейчас жителям не надо заполнять заявку самостоятельно, все данные получают из регистра жителей, и автоматически переносят в форму. Если у человека нет действующего документа, система автоматически такую заявку отклоняет.

Но это не значит, что родители не могут подать заявку - они могут сделать это, обратившись напрямую в мэрию".

Ранее сообщалось, что "детские" деньги должны платить всем родителям, независимо от их доходов.

Однако уже с начала года, когда начала действовать новая система, жители сталкиваются с разными проблемами. К примеру, в первой половине января система SPIS, через которую подают заявки, стала ругательством, поскольку постоянно зависала.

Позже выяснилось, что если один из родителей подал заявку на получение "детских" денег, то по интернету нельзя переоформить их на другого супруга – для этого надо идти в мэрию.

Сейчас выясняется, что денег не будет и в том случае, если просрочен паспорт одного из родителей. Кстати, подключиться к системе невозможно, если ты не подтвердишь свою личность.

Соцмин пока не мог пояснить DELFI, почему нельзя подать заявку на "детские" деньги, если у одного из родителей просрочен паспорт.

Как известно, дополнительный необлагаемый налогами минимум был отменен с 1 января 2018 года. Поэтому с нового года родители получают примерно "на руки" на 30 евро меньше. Зарплаты не должны снизиться только у тех, кто получает самые небольшие зарплаты.

На сайте Соцмина сказано, что заявки на "детские" деньги можно подавать с 1 января 2018 года. Неважно, когда ее подадут, родители получат всю сумму, которую должны были получить с 1 января.