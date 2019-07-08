Недавно в СМИ появилась новость о том, что оставленный у кровати на ночь на зарядке планшет чуть было не стоил жизни 11-летнему мальчику. К счастью, обошлось сильным испугом и прожженной в матрасе дырой, но такие случаи нередки, и компании Salva Kindlustus доводилось рассматривать ущерб от электроники, оставленной заряжаться.
”Например, недавно мы рассматривали случай, когда дефектный аккумулятор телефона, оставленного заряжаться, загорелся и сильно повредил ламинат, на котором лежало устройство. Общий ущерб составил больше 2000 евро, — отметил руководитель отдела страхования имущества в Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт. — Однако, если бы вблизи устройства оказался более легко воспламеняемый материал, например, ткань или бумага, последствия могли бы быть намного серьезнее. Кроме пламени вред для здоровья может нанести и просто ядовитый угарный газ”.
”Основная проблема вовсе не в том, что устройство стало непригодным к использованию, а матрас или ламинат пострадал от огня. Во всех этих случаях важнее тот факт, что загоревшееся устройство может представлять серьезную опасность для всего здания и жизни людей”, — подчеркнул Кивирюйт.
Электронные устройства не рекомендуется оставлять заряжаться на ночь или надолго без присмотра. ”Также совершенно не стоит оставлять устройство, подключенное к зарядке, в кровати. Оно должно находиться на такой поверхности, которая не загорится легко и быстро — например, стекло, камень, бетон и т. д.”, — отметил Кивирюйт.
”Поскольку в последнее время набирают популярность велосипеды, самокаты и скейтборды с электрическими аккумуляторами, такие транспортные средства лучше вовсе заряжать в гараже, а не в жилых помещениях, но, если такой возможности нет, то в квартире нужно убедиться, что рядом с местом зарядки нет легко воспламеняющихся материалов, а заряжаемое устройство не остается без присмотра”, — сказал Кивирюйт.
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