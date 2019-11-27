В первое воскресенье акции мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс встретился с сеньорами в ресторане Bacchus, находящемся в столичном районе Антакальнис. Сюда приехали сеньоры из центра Atgaiva, мужского хора Varpas и другие жители столицы почтенного возраста.

"Ежегодно в акции участвует все больше сеньоров и все больше кафе присоединяются к этой красивой инициативе. Кофе - символ общения, встречи, знакомства с городом и знак новых открытий. Я приглашаю сеньоров принять участие, ездить, ходить по городу, знакомиться с ним и общаться", – сказал Шимашюс.

По словам президента мужского хора Varpas Альфредаса Басявичюса, цель всех участников хора одна: не только добиваться высот в хоровом пении и пропагандировать творчество литовских композиторов и хоровое пение, но и встречи, общение со сверстниками.

"Всегда приятно встретиться со сверстниками за чашечкой кофе или чая и поделиться новостями. Мы делаем это часто, поскольку репетиции проходят два раза в неделю, а раз в месяц у нас бывает концерт. После репетиции или выступления мы садимся за стол, чтобы выпить кофе и чаю. И так уже 64 года. Благодаря этой акции у нас будет отличный повод выйти из дома, оторваться от телевизора или газеты и провести время в кругу знакомых", – сказал Басявичюс.

В этом году по традиции большая часть кафе и ресторанов будет угощать пожилых людей кофе или чаем в воскресные дни. Некоторые кафе будут угощать их и в другие дни: с понедельника по четверг, в 14-15 ч. кофе или чай сеньорам предлагает Coffee1, на ул. Ужупё, 9. Кафе Pirmas blynas на проспекте Конституциёс, 12A приглашает в субботние дни с 10 до 18 ч., а Šeimos restoranėlis, на ул. Паупё, 5, в субботние дни с 10 до 11 ч.

Ресторан Amatininkų užeiga приглашает сеньоров до 23 декабря в воскресные дни с 11 до 13 ч.

Все сеньоры могут получить бесплатный кофе или чай, предъявив пенсионное удостоверение.

В 19-й акции участвуют:

кафе Agotos gryčia,

ресторан Amatininkų užeiga,

ресторан Bacchus,

кафе Backstage Cafe,

кафе Bali Wood,

ресторан Balzac,

кафе Beigelistai,

ресторан Brooklyn Brothers,

кафе Caif Cafe,

ресторан CanCan Pizza,

ресторан Charlie pizza,

кафе Coffee1,

ресторан Cozy,

пекарня Crustum,

ресторан Daily,

рестораны сети Etno Dvaras,

кафе Formosa,

ресторан Fortas,

ресторан Grey,

рестораны Jurgis ir Drakonas,

ресторан Kinza,

ресторан Kitchen,

ресторан Mano Guru,

ресторан Marceliukės klėtis,

ресторан Meat Lovers Pub,

кафе Mint Vinetu,

магазин Nuts About,

ресторан One for All,

кафе Piestro,

кафе Pirmas blynas,

вегетарианские рестораны Radharanė,

кафе Raštinė,

ресторан Senatoriai,

ресторан (десертная) Sugamour,

пекарня Sucré,

кафе Sushi Boutique,

рестораны Sushi City,

ресторан Šeimos restoranėlis,

кафе Taste Map,

ресторан Žuvinė,

гостиница Comfort Hotel LT,

гостиница Green Vilnius Hotel,

гостиница Green Park Hotel,

гостиница Karolina Park Hotel (бар holo),

гостиница Žemaitė.

В прошлом году в акции участвовали 85 кафе и ресторанов, которые подарили сеньорам больше 8000 чашек чая и кофе.