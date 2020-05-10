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9 мая, когда в России отмечается День Победы, в Литве желающие почтить память жертв Второй мировой войны идут на Антакальнисское кладбище.

В субботу вильнюсские байкеры переоделись в форму солдат Вермахта и тоже поехали к Антакальнисскому кладбищу, но туда их полиция не пустила.

По словам самих мотоциклистов, после распространения отснятого материала их надолго остановили на соседней улице, но нарушений закона не было установлено и байкеров отпустили.

После этого, под звуки маршей Третьего рейха, они миновали Старый город и проехались вокруг российского посольства на улице Латвю.

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Delfi попросил комментарий в департаменте полиции. По словам его представителя Рамунаса Матониса, 9 мая по всей Литве за разжигание розни никто не был задержан.

Напоминаем, что нацистская и советская символика в Литве запрещены.

Motociklininkai Vilniuje
Motociklininkai Vilniuje
© Organizacijos nuotr.

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