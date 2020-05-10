В субботу вильнюсские байкеры переоделись в форму солдат Вермахта и тоже поехали к Антакальнисскому кладбищу, но туда их полиция не пустила.

По словам самих мотоциклистов, после распространения отснятого материала их надолго остановили на соседней улице, но нарушений закона не было установлено и байкеров отпустили.

После этого, под звуки маршей Третьего рейха, они миновали Старый город и проехались вокруг российского посольства на улице Латвю.

Delfi попросил комментарий в департаменте полиции. По словам его представителя Рамунаса Матониса, 9 мая по всей Литве за разжигание розни никто не был задержан.

Напоминаем, что нацистская и советская символика в Литве запрещены.