Литовская ассоциация учителей истории 8 марта 2018 года приглашает пройти на портале DELFI тест по истории и проверить свои знания. Все читатели, которые зарегистрируются и пройдут тест с 10 до 12 ч. станут участниками 4-го национального конкурса "Знаток истории Литвы".
© DELFI / Tomas Vinickas

Читатели DELFI должны будут ответить на 30 вопросов теста, выбрать верный вариант ответа.

С 12 ч. 8 марта по 24 ч. 11 марта этот тест будет доступен для всех любопытных читателей портала DELFI, но они уже не будут участниками конкурса, поэтому не смогут претендовать на звание знатоков истории.

Литовская ассоциация учителей истории проводит конкурс уже в 4-й раз. В прошлом году в конкурсе на DELFI участвовали 625 человек. Двое из них ответили на вопросы теста правильно.

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