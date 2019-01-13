Подчеркивается, что бесплатным будет вход в музеи и осмотр их экспозиций – желающие воспользоваться услугами музейного гида, а также участвовать в образовательных программах будут должны уплатить за них.
Среди 74 музеев, распахивающих двери бесплатно, – Башня замка Гедиминаса, Музей янтаря в Паланге, Галерея искусства Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Музей этнокосмологии Литвы, находящийся в Молетском районе, открытый в Клайпеде Морской музей Литвы, Музей народного быта, находящийся в городе Румшишкес в Кайшядорском районе, Тракайский исторический музей (Тракайский замок), находящийся в Тельшяй музей Alka.
Министерство культуры Литвы в ноябре прошлого года объявило, что модель бесплатного посещения музеев будет финансироваться из бюджетных средств, компенсируя недополученные музеями доходы.
74 музея в Литве раз в месяц откроют двери для посетителей бесплатно (3)
74 национальных и республиканских музея под управлением...
К Литве приближается циклон – всю его силу можно будет ощутить уже после выходных (3)
Из-за приближающегося циклона день будет хмурым, много...
Пациентам будет легче получить возмещение ущерба за вред, причинённый здоровью (1)
Сейм Литвы принял предложенные Министерством...
В Вильнюсе белорусы представили свидетельства четырёх народов о массовых репрессиях в СССР (76)
Ремешок от этюдника и ёмкость из-под фиксатива – это...
В традиционном забеге "Дорогой жизни и смерти" участвовали и дипломаты (17)
В Вильнюсе по случаю 28-ой годовщины событий 13-го...
TOP новостей
Валдас Адамкус: мы должны смелее, твёрже выступать против всех бедствий (32)
Во время празднования Дня защитников Свободы Литвы...
На площади Независимости поднят государственный флаг: руководство страны поблагодарило защитников свободы (21)
Во время празднования Дня защитников свободы Литвы на...
Семерым литовским партизанам вручили премию Свободы (58)
В воскресенье, во время празднования Дня защитников...
Президент Литвы: мы должны быть едины, чтобы сохранить отвоеванную независимость (198)
13-ое января означает тяжело отвоеванную независимость...
Литва отмечает 28 годовщину январских событий: "Свет костра" объединил собравшихся у парламента (47)
Вечером 12 января у здания литовского Сейма прошли...