70% населения считает, что экономическое положение Литвы ухудшилось

В июне чуть менее десятой части (8%) опрошенных жителей страны указали, что экономическая ситуация в Литве улучшилась за последние 2 месяца, 18% респондентов ответили, что она не изменилась.

4% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

По сравнению с результатами опроса, проведенного 4 месяца назад (в феврале), число тех, кто считает, что экономическое положение в стране ухудшается, увеличилось на 47 процентных пунктов, а по сравнению с ответами год назад (май 2019 года) число тех, кто считает, что экономическое положение в стране ухудшается, увеличилось на 45%.

Как показало это исследование, экономическое положение страны плохо оценивается населением всех социальных и демографических групп без исключения.

Опрос проходил 15-25 июня 2020 года. В ходе исследования 1000 жителей Литвы (в возрасте от 18 лет) были опрошены путем личных интервью, опрос проводился в 108 точках отбора. Мнение опрошенных отражает мнение населения Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 процента.