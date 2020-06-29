"Такие напоминания рассылаем по системе Mano VMI. Те жители, которые не подали декларацию до 1 июля, не смогут воспользоваться своим правом и перевести часть подоходного налога выбранным организациям", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.
ННМ – это сумма, которая не облагается подоходным налогом (ПН). Благодаря ННМ люди с небольшими доходами платят меньше налогов.
"ННМ напрямую зависит от размера зарплаты, но если в течение года человек получал и других доходы, с которых надо платить ПН, тогда в конце года ННМ пересчитывают. Если выясняется, что применялся более высокий ННМ, чем полагалось, житель должен перевести разницу в бюджет. Такие "несоответствия" получаются, если человек работает и в отношении его доходов применяют ННМ, но в то же время получает дополнительные доходы, устраивается на работу в еще одно место, тогда ему насчитывают более высокий ННМ", – сказала специалист.
В 2019 году ННМ не применяется, если средняя зарплата "на бумаге" составляет 2555 евро в месяц (30 660 евро в год).
Проверить, не надо ли доплатить налоги из-за ННМ можно с помощью калькулятора http://www.vmi.lt/cms/metinio-neapmokestinamojo-pajamu-dydzio-skaiciuokle
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