Эти уведомления жители могут найти на своей странице на сайте "Содры" gyventojai.sodra.lt. Почти 2000 жителей получили соответствующие уведомления по электронной почте.

Не все, получившие такие уведомления, должны будут заплатить 36 евро ОНЗ за август. Если человек трудоустроится, встанет на Биржу труда или займется индивидуальной деятельностью до конца августа, то ОНЗ ему платить не придется.

Платить эти взносы не надо и лицам, застрахованным за счет государства. Важно знать, что выпускники школ и вузов застрахованы государством до конца августа.

Если в сентябре они не начнут учиться и не трудоустроятся (или не встанут на Биржу труда), то им придется платить ОНЗ.