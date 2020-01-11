Места были выбраны неслучайно. Учитывали количество несчастных случаев на конкретных участках, интенсивность движения, другие параметры.
Предполагается, что такие радары появятся и на дороге Вильнюс-Утена (ее называют самой плохой дорогой в Литве) -на 37-и 43-м км.
Это не единственный участок. Среднюю скорость будут измерять на на участке от 85 до 92 км.
Особое внимание уделят дороге Вильнюс-Варена-Гродно. Эта дорога известна как аварийная, там появятся радары на трех участках: со 106 по 121 км, с 33 до 43 км, с 78 до 85 км.
Радары появятся и на магистрали Вильнюс-Паневежис. На магистрали A2 такие радары появятся на 110-121 км, на 121-126 км.
Список всех 56 мест, где появятся радары, можно найти внизу.
В Каунасе протестовали не получающие зарплату турки: они обесчестили нас
В Каунасе 11 января прошла необычная акция протеста....
56 мест, где установят радары, измеряющие среднюю скорость список (1)
В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю...
Профсоюзы озабочены будущим работников компании Grigeo (4)
Председатель литовского профсоюза "Солидарность" (...
Жительница Клайпеды пытается спасти елки, не боится даже штрафа (4)
В Клайпеде, в квартале Вите, проживает Рита Купрялене,...
В теле жительницы Шяуляй врачи обнаружили 9-сантиметровый осколок (2)
"Из тела женщины врачи извлекли вот такое стекло...
TOP новостей
Литовские водители открыли охоту на мобильные радары: ставят самодельные знаки (122)
Весть о том, что Литовская полиция начала пользоваться...
Иран признал, что "непреднамеренно" сбил украинский Boeing (529)
Авиакатастрофа под Тегераном, унесшая жизни 176 человек...
В Каунасе протестовали не получающие зарплату турки: они обесчестили нас
В Каунасе 11 января прошла необычная акция протеста....
В теле жительницы Шяуляй врачи обнаружили 9-сантиметровый осколок (2)
"Из тела женщины врачи извлекли вот такое стекло...
56 мест, где установят радары, измеряющие среднюю скорость список (1)
В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю...