В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю скорость на определенном участке, стоят в 25 местах. В скором времени таких мест появится еще больше 50. Был объявлен конкурс на закупку таких радаров и представлен список 56 мест, где появятся такие радары.
Vidutinio greičio matuokliai
© DELFI / Andrius Ufartas

Места были выбраны неслучайно. Учитывали количество несчастных случаев на конкретных участках, интенсивность движения, другие параметры.

Предполагается, что такие радары появятся и на дороге Вильнюс-Утена (ее называют самой плохой дорогой в Литве) -на 37-и 43-м км.

Это не единственный участок. Среднюю скорость будут измерять на на участке от 85 до 92 км.

Статьи по теме:
Литовские водители открыли охоту на мобильные радары: ставят самодельные знаки  (122)
Водители из Литвы в социальных сетях делятся информацией о непомеченных радарах  (62)

Особое внимание уделят дороге Вильнюс-Варена-Гродно. Эта дорога известна как аварийная, там появятся радары на трех участках: со 106 по 121 км, с 33 до 43 км, с 78 до 85 км.

Радары появятся и на магистрали Вильнюс-Паневежис. На магистрали A2 такие радары появятся на 110-121 км, на 121-126 км.

Список всех 56 мест, где появятся радары, можно найти внизу.

Статьи по теме:

Дирекция автомобильных дорог хочет приобрести еще 112 радаров (16)

Литовская дирекция автомобильных дорог объявила...

Важная информация для водителей: в Литве уже действуют новые радары (30)

Полиция уже выехала на дороги Литвы с новыми мобильными...

После Нового года в Вильнюсе – множество радаров и перемены, которые потребуют терпения (17)

С Нового года на улицах столицы Литвы появится 32...

В Каунасе протестовали не получающие зарплату турки: они обесчестили нас

В Каунасе 11 января прошла необычная акция протеста....

56 мест, где установят радары, измеряющие среднюю скорость  список (1)

В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю...

Профсоюзы озабочены будущим работников компании Grigeo (4)

Председатель литовского профсоюза "Солидарность" (...

Жительница Клайпеды пытается спасти елки, не боится даже штрафа (4)

В Клайпеде, в квартале Вите, проживает Рита Купрялене,...

В теле жительницы Шяуляй врачи обнаружили 9-сантиметровый осколок (2)

"Из тела женщины врачи извлекли вот такое стекло...

TOP новостей

Литовские водители открыли охоту на мобильные радары: ставят самодельные знаки (122)

Весть о том, что Литовская полиция начала пользоваться...

Иран признал, что "непреднамеренно" сбил украинский Boeing (529)

Авиакатастрофа под Тегераном, унесшая жизни 176 человек...

В Каунасе протестовали не получающие зарплату турки: они обесчестили нас

В Каунасе 11 января прошла необычная акция протеста....

В теле жительницы Шяуляй врачи обнаружили 9-сантиметровый осколок (2)

"Из тела женщины врачи извлекли вот такое стекло...

56 мест, где установят радары, измеряющие среднюю скорость  список (1)

В Литве на данный момент радары, фиксирующие среднюю...